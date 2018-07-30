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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Gamze KOLCU/ANKARA
30.07.2018 - 20:52, Son Güncelleme:

Kongrede tek aday Meral Akşener

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Kongrede tek aday Meral Akşener

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, genel merkeze giderek Başkanlık Divanı’nı topladı. Akşener, içeri girişte aday olup olmayacağına yönelik herhangi bir açıklama yapmazken şunları söyledi:

“Bir siyasi partinin altı aylık sürede 5 milyonun üzerinde oy almış olması Türkiye’deki siyasi tarih açısından bir vaka analizidir. Diğer yönüyle de hedeflerimizin somut ve yüksek olmuş olması ve o hedeflere ulaşamamış olmamız oradan bakıldığı zaman da gerçekten kendi adıma söylüyorum büyük bir hayal kırıklığı olmuştur. Bu açıdan bakıldığında bir başarısızlık tanımı söz konusu ise elbette o sorumluluk genel başkan olarak şahsıma aittir. O nedenle 12 Ağustos’ta olağanüstü kurultay kararını tüzüğümüzün şahsıma verdiği yetkiyle aldım. Şimdi bütün siyasi partilerin en üst organı kurultaylarıdır ve kurultay delegeleridir. Orada yeniden konuşulacak, tartışılacak ve nerede eksik yaptık, nerede fazla yaptık, nerede şartları zorlamalıydık, nerede zorlayamadık, hangilerini bozamadık, hangi problemleri çözemedik ya da çözülmez miydi, bunları tartışıp bir sonuca ulaşacağız. Ondan sonra İYİ Parti yerel seçimlerde ciddi bir sonuç alabilmek için her türlü çabayı milletimizin desteğiyle gösterecek.” Toplantının ardından yazılı açıklama yapan İYİ Parti Sözcüsü Çıray, “Başkanlık Divanı’nın daha önce almış olduğu karar ve delegelerimizin iradesi gereği; Genel Başkanımızın, kongrede ‘Delegelerin önerisiyle’ yeniden ve tek Genel Başkan Adayı olarak gösterilmesi kararı teyit edilmiştir. Daha önce milletimize tebliğ edilen karar, toplantıda sayın genel başkanımıza da arz edilmiştir” diye konuştu. 

Kongrede tek aday Meral Akşener

Güllerle karşılandı

İYİ Parti önünde partililerce coşkuyla karşılanan ve başından aşağı gül yaprakları dökülen Meral Akşener’i bina girişinde kurmayları karşıladı. ‘Türkiye’nin umudu Meral Akşener’ ve ‘Türkiye seninle gurur duyuyor’ sloganları eşliğinde parti binasına giren Akşener, Başkanlık Divanı toplantı öncesinde açıklamalarda bulundu. Partili kadınlar beraberinde getirdikleri gül yapraklarını Akşener aracından inerken üzerine serpti. Akşener’in saçlarının arasındaki gülleri yakın koruması temizledi. (Selahattin SÖNMEZ/ANKARA)

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