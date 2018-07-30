Kongrede tek aday Meral Akşener
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, genel merkeze giderek Başkanlık Divanı’nı topladı. Akşener, içeri girişte aday olup olmayacağına yönelik herhangi bir açıklama yapmazken şunları söyledi:
“Bir siyasi partinin altı aylık sürede 5 milyonun üzerinde oy almış olması Türkiye’deki siyasi tarih açısından bir vaka analizidir. Diğer yönüyle de hedeflerimizin somut ve yüksek olmuş olması ve o hedeflere ulaşamamış olmamız oradan bakıldığı zaman da gerçekten kendi adıma söylüyorum büyük bir hayal kırıklığı olmuştur. Bu açıdan bakıldığında bir başarısızlık tanımı söz konusu ise elbette o sorumluluk genel başkan olarak şahsıma aittir. O nedenle 12 Ağustos’ta olağanüstü kurultay kararını tüzüğümüzün şahsıma verdiği yetkiyle aldım. Şimdi bütün siyasi partilerin en üst organı kurultaylarıdır ve kurultay delegeleridir. Orada yeniden konuşulacak, tartışılacak ve nerede eksik yaptık, nerede fazla yaptık, nerede şartları zorlamalıydık, nerede zorlayamadık, hangilerini bozamadık, hangi problemleri çözemedik ya da çözülmez miydi, bunları tartışıp bir sonuca ulaşacağız. Ondan sonra İYİ Parti yerel seçimlerde ciddi bir sonuç alabilmek için her türlü çabayı milletimizin desteğiyle gösterecek.” Toplantının ardından yazılı açıklama yapan İYİ Parti Sözcüsü Çıray, “Başkanlık Divanı’nın daha önce almış olduğu karar ve delegelerimizin iradesi gereği; Genel Başkanımızın, kongrede ‘Delegelerin önerisiyle’ yeniden ve tek Genel Başkan Adayı olarak gösterilmesi kararı teyit edilmiştir. Daha önce milletimize tebliğ edilen karar, toplantıda sayın genel başkanımıza da arz edilmiştir” diye konuştu.
Güllerle karşılandı
İYİ Parti önünde partililerce coşkuyla karşılanan ve başından aşağı gül yaprakları dökülen Meral Akşener’i bina girişinde kurmayları karşıladı. ‘Türkiye’nin umudu Meral Akşener’ ve ‘Türkiye seninle gurur duyuyor’ sloganları eşliğinde parti binasına giren Akşener, Başkanlık Divanı toplantı öncesinde açıklamalarda bulundu. Partili kadınlar beraberinde getirdikleri gül yapraklarını Akşener aracından inerken üzerine serpti. Akşener’in saçlarının arasındaki gülleri yakın koruması temizledi. (Selahattin SÖNMEZ/ANKARA)
Yorumları Göster
Yorumları Gizle