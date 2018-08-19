Kongre dönüşü feci kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var...

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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AFYONKARAHİSAR (AA)
19.08.2018 - 02:15, Son Güncelleme:

Kongre dönüşü feci kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var...

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Kongre dönüşü feci kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var...

Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Mevlüt Taşkıran (53) idaresindeki 32 HP 723 plakalı otomobil, Afyonkarahisar-Ankara karayolunun 31. kilometresindeki Seydiler beldesi girişinde Yaşar Ünlü'nün kullandığı 06 ADH 462 plakalı otomobille çarpıştı. 

Otomobil sürücüsü Taşkıran ile aynı araçtaki Fatma Taşkıran (49) ve Nurdane Kalkan, kaza yerinde hayatını kaybetti. 

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Ünlü ile aynı araçtaki eşi Emine Ünlü ve Beyza Betül Alaca, Hazel Gıcır ve Gurbet Demirekin ile diğer araçtaki Zeynep K, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı. 

AK PARTİ KONGRESİNDEN DÖNÜYORLARDI
Yaşar Ünlü'nün, AK Parti Isparta Gençlik Kolları Başkanı olduğu ve kullandığı araçtakilerle Ankara'da gerçekleştirilen AK Parti 6. Olağan Büyük Kongresi'nden Isparta'ya döndüğü öğrenildi. 

Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz ve İl Emniyet Müdürü Vekili Gürsel Yıldız, kaza yerinde incelemelerde bulundu. 

Hayatını kaybedenlerin yakınları, kaza yerinde sinir krizi geçirdi. 

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yaralılar hastanede ziyaret etti
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yaralılar hastanede ziyaret etti

Seydiler Belediye Başkanı İbrahim Akkaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Ben tabii trafikçi değilim ama vatandaşlardan ve buradaki görevlilerden edindiğimiz bilgiye göre, bizim kavşaktan kontrolsüz çıkan özel oto, Ankara istikametinden Afyonkarahisar istikametine giden otomobille çarpışması neticesinde bu vahim kaza meydana gelmiş." dedi. 

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