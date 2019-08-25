Komutanlar ‘Tuğgeneral’ seviyesinde
SURİYE’de Fırat’ın doğusunda tesis edilecek ‘Güvenli Bölge’ için faaliyete geçen Müşterek Harekât Merkezi ile sınır hattında yapılan ilk ortak helikopter uçuşunun ayrıntıları belli oldu.
Edinilen bilgiye göre Şanlıurfa’da kurulan Müşterek Harekât Merkezi’nin başında bulunan bir Türk ve bir Amerikalı komutan tuğgeneral seviyesinde. Askeri yetkililer Genelkurmay Karargâhlarının onayı ile bölgedeki tüm ortak faaliyetleri birlikte planlayıp icra edecekler. Süreç içerisinde arazide görülen eksikliklerin ne şekilde giderileceği de görevler arasında. Dünkü helikopter uçuşu bir anlamda ‘havadan ortak devriye’ niteliğinde. Ortak uçuş, daha önce belirlenmiş hedefler üzerinde havadan denetim yapmak için iki ülkeye ait birer helikopterin havalanmasıyla icra edildi. Türkiye’ye ve ABD’ye ait helikopterlerde her iki ülkeden askeri yetkililer bulundu.
Uçuş güzergahı Suriye tarafı oldu. Böylece 14 Ağustos’ta Türk insansız hava araçlarından (İHA) sonra bir Türk helikopteri de ilk kez ABD’nin denetiminde olan hava sahasında uçtu. Uçuşta Türkiye’ye tehdit unsuru içeren hedeflerin imha edilip edilmediği kontrol edilirken, tespit edilen eksiklikler de not edildi. Havadan yapılan bu devriyenin ileride karada da gündeme gelebileceği belirtiliyor.
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