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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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25.08.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Komutanlar ‘Tuğgeneral’ seviyesinde

Uğur Ergan
Uğur Ergan
uergan@hurriyet.com.tr
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Uğur Ergan
Uğur Ergan
uergan@hurriyet.com.tr
Komutanlar ‘Tuğgeneral’ seviyesinde

SURİYE’de Fırat’ın doğusunda tesis edilecek ‘Güvenli Bölge’ için faaliyete geçen Müşterek Harekât Merkezi ile sınır hattında yapılan ilk ortak helikopter uçuşunun ayrıntıları belli oldu.

Edinilen bilgiye göre Şanlıurfa’da kurulan Müşterek Harekât Merkezi’nin başında bulunan bir Türk ve bir Amerikalı komutan tuğgeneral seviyesinde. Askeri yetkililer Genelkurmay Karargâhlarının onayı ile bölgedeki tüm ortak faaliyetleri birlikte planlayıp icra edecekler. Süreç içerisinde arazide görülen eksikliklerin ne şekilde giderileceği de görevler arasında. Dünkü helikopter uçuşu bir anlamda ‘havadan ortak devriye’ niteliğinde. Ortak uçuş, daha önce belirlenmiş hedefler üzerinde havadan denetim yapmak için iki ülkeye ait birer helikopterin havalanmasıyla icra edildi. Türkiye’ye ve ABD’ye ait helikopterlerde her iki ülkeden askeri yetkililer bulundu.

Uçuş güzergahı Suriye tarafı oldu. Böylece 14 Ağustos’ta Türk insansız hava araçlarından (İHA) sonra bir Türk helikopteri de ilk kez ABD’nin denetiminde olan hava sahasında uçtu. Uçuşta Türkiye’ye tehdit unsuru içeren hedeflerin imha edilip edilmediği kontrol edilirken, tespit edilen eksiklikler de not edildi. Havadan yapılan bu devriyenin ileride karada da gündeme gelebileceği belirtiliyor.

Uğur Ergan
Uğur Ergan
uergan@hurriyet.com.tr
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