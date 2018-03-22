Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Komutanlar sınırda

    Komutanlar sınırda

    Uğur ERGAN / ANKARA
    22.03.2018 - 22:53 | Son Güncelleme:

    GENELKURMAY Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve beraberindeki kuvvet komutanları, önceki gün Kuzey Irak içlerinde yürütülen operasyonla ilgili bilgi almak için Hakkâri bölgesinde yaptıkları denetlemelerin ardından dün de Suriye sınır hattında incelemelerde bulundu.

    Beraberindeki askeri heyetle ilk olarak Kilis’teki Öncüpınar Gümrük Kapısı yakınındaki birlikleri denetleyen Orgeneral Akar, ardından Afrin’deki meskûn mahal operasyonları ile mayın ve el yapımı patlayıcı (EYP) tuzakların imhasında kritik rol üstlenen jandarma ve polis özel harekât (JÖH ve PÖH) timlerinin müşterek merkezi olan Gaziantep’in İslahiye ilçesine giderek denetlemelerine devam etti. Denetlemeler sırasında konuşan Akar, “Teröristlerden temizlenen yerlerde halk evlerine dönmeye başladı” dedi.

    Komutanlar sınırda

    Etiketler: gazetehaberleri , komutan , sınır , gündem
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri