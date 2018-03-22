Komutanlar sınırda

Beraberindeki askeri heyetle ilk olarak Kilis’teki Öncüpınar Gümrük Kapısı yakınındaki birlikleri denetleyen Orgeneral Akar, ardından Afrin’deki meskûn mahal operasyonları ile mayın ve el yapımı patlayıcı (EYP) tuzakların imhasında kritik rol üstlenen jandarma ve polis özel harekât (JÖH ve PÖH) timlerinin müşterek merkezi olan Gaziantep’in İslahiye ilçesine giderek denetlemelerine devam etti. Denetlemeler sırasında konuşan Akar, “Teröristlerden temizlenen yerlerde halk evlerine dönmeye başladı” dedi.



