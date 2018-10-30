Komutandan kışlık giysi yanıtı

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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ANKARA
30.10.2018 - 20:23, Son Güncelleme:

Komutandan kışlık giysi yanıtı

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Komutandan kışlık giysi yanıtı

Tunceli kırsalında operasyona giden Jandarma Özel Harekât timindeki Uzman Çavuşlar Ferruh Dikmen (26) ve Asım Türkel’in (23) donarak şehit olmasıyla ilgili tartışmalar sürüyor.

Jandarma Lojistik Komutanı Tümgeneral Münir Güzel, dün, bölgede askerlerin kullandığı giysi ve teçhizatı tanıtarak tepkilere yanıt verdi:
“Soğuk iklim elbisesi, polar mont, panço, uyku tulumu, arazi şartlarında muhafazalarını sağlamak için dağ çadırlarımız, karda hareket imkânını sağlayan hediklerimiz mevcut. İlave olarak ‘yeni tip soğuk iklim kıyafeti’ tüm birliklerimize geçen hafta itibarıyla gönderildi.

- 40’A KADAR KORUYOR

Pusu ve mevzi için giyilebilir uyku tulumu tedariklerine de başladık. Soğuk iklim botlarının koruyuculuğunu arttırıcı bot planımız Ar-Ge kapsamında yapıldı, kasım sonuna kadar da birliklerimize ulaştırmayı hedefliyoruz. İlave olarak kimyasal vücut ısıtıcıları da mevcut. Uyku tulumu eksi 40 dereceye kadar koruyor. Polar mont, soğuk iklim kıyafeti, kar elbisesi veya pançoyu aldığımızda eksi 40’a kadar koruma imkânı sağlar.” 

HEPİMİZ SORUMLUYUZ

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu da bakanlıkta düzenlediği basın toplantısıyla eleştirilere yanıt verdi. Soylu şöyle konuştu: “Bu olayla ilgili sorumluluğumuzu hissediyoruz. Ben bakan olarak ve en alt birimdeki arkadaşlarımıza kadar hepimiz sorumluyuz. Hemen müfettişlerimizi görevlendirdik. Onlar gerekli inceleme ve soruşturmaları yapacaklar. Şehit olan askerlerin üzerindeki giysi ve ekipman, ağır kış şartları için özel olarak üretilmiş ekipmanlardır. Olayın olduğu sırada bölgede hava şartları gerçekten kötü. Tamamen açık bir alanda tek bir ağacın bulunmadığı bozkırda, hem tipi hem de aşırı bir yağmura maruz kalıyorlar. Şehit olan askerlerin üzerindeki giysi ve ekipman dünya standartlarında, ağır kış şartları için özel olarak üretilmiş ekipmanlardır. Eksi 30-35 dereceye kadar dayanıklı. Kötü havalarda operasyon yapmayacağız diye bir şey söz konusu değil. Olaydaki eksiklik ve aksaklığın ne olduğuna ilişkin değerlendirmeler yapacağız.”

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