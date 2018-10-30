Komutandan kışlık giysi yanıtı
Tunceli kırsalında operasyona giden Jandarma Özel Harekât timindeki Uzman Çavuşlar Ferruh Dikmen (26) ve Asım Türkel’in (23) donarak şehit olmasıyla ilgili tartışmalar sürüyor.
Jandarma Lojistik Komutanı Tümgeneral Münir Güzel, dün, bölgede askerlerin kullandığı giysi ve teçhizatı tanıtarak tepkilere yanıt verdi:
“Soğuk iklim elbisesi, polar mont, panço, uyku tulumu, arazi şartlarında muhafazalarını sağlamak için dağ çadırlarımız, karda hareket imkânını sağlayan hediklerimiz mevcut. İlave olarak ‘yeni tip soğuk iklim kıyafeti’ tüm birliklerimize geçen hafta itibarıyla gönderildi.
- 40’A KADAR KORUYOR
Pusu ve mevzi için giyilebilir uyku tulumu tedariklerine de başladık. Soğuk iklim botlarının koruyuculuğunu arttırıcı bot planımız Ar-Ge kapsamında yapıldı, kasım sonuna kadar da birliklerimize ulaştırmayı hedefliyoruz. İlave olarak kimyasal vücut ısıtıcıları da mevcut. Uyku tulumu eksi 40 dereceye kadar koruyor. Polar mont, soğuk iklim kıyafeti, kar elbisesi veya pançoyu aldığımızda eksi 40’a kadar koruma imkânı sağlar.”
HEPİMİZ SORUMLUYUZ
İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu da bakanlıkta düzenlediği basın toplantısıyla eleştirilere yanıt verdi. Soylu şöyle konuştu: “Bu olayla ilgili sorumluluğumuzu hissediyoruz. Ben bakan olarak ve en alt birimdeki arkadaşlarımıza kadar hepimiz sorumluyuz. Hemen müfettişlerimizi görevlendirdik. Onlar gerekli inceleme ve soruşturmaları yapacaklar. Şehit olan askerlerin üzerindeki giysi ve ekipman, ağır kış şartları için özel olarak üretilmiş ekipmanlardır. Olayın olduğu sırada bölgede hava şartları gerçekten kötü. Tamamen açık bir alanda tek bir ağacın bulunmadığı bozkırda, hem tipi hem de aşırı bir yağmura maruz kalıyorlar. Şehit olan askerlerin üzerindeki giysi ve ekipman dünya standartlarında, ağır kış şartları için özel olarak üretilmiş ekipmanlardır. Eksi 30-35 dereceye kadar dayanıklı. Kötü havalarda operasyon yapmayacağız diye bir şey söz konusu değil. Olaydaki eksiklik ve aksaklığın ne olduğuna ilişkin değerlendirmeler yapacağız.”
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