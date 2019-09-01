Komünist partiye FETÖ anlatıldı

Geçen günlerde ziyaretlerin en ilginci Güney Afrika’da iktidar olan Nelson Mandela’nın partisi Afrika Ulusal Konseyi’nden geldi. AK Parti heyeti, ardından Vietnam Komünist Partisi’ni misafir etti. Her iki ziyaretin ortak noktası ise bu iki ülkede halen faaliyet gösteren FETÖ okulları ve kurumları oldu.

MANDELA EKİBİYLE BULUŞMA

AK Parti Dış İlişkiler Başkanı Cevdet Yılmaz, siyasi partilerle diyalog kurmak için iki yıldan bu yana sürdürdükleri çalışmaların olumlu sonuçlar verdiğini söyledi. Cevdet Yılmaz, son olarak ırkçılıkla mücadelenin sembol isimlerinden biri olan ve Güney Afrika Cumhuriyeti’nin ilk siyahi devlet başkanı Nelson Mandela’nın partisi Afrika Ulusal Kongresi’yle (ANC) önemli görüşmeler yaptıklarını aktardı. Yılmaz, görüşmelerin ana temasını bu ülkedeki terör örgütleri FETÖ ve PKK yapılanmasının oluşturduğunu, sundukları bilgilerin heyet tarafından ilgiyle karşılandığını söyledi. Yılmaz, şunları söyledi: “Temel politikamız partiler arası diyaloğu geliştirmek. Uluslararası ilişkilerde tek kanalla gitmek doğru değil. STK’lar, iş ve akademi dünyasıyla ilişkiler de önemli. Birçok ülkeyle diyalog geliştiriyoruz. En son ANC ile görüşmelerimiz oldu. Güney Afrika’nın iktidar partisi. Onları misafir ettik. Genel Sekreter ve bakan yardımcılarından oluşan kalabalık bir heyetle geldiler.

HEM FETÖ HEM PKK FAALİYETTE

Güney Afrika’da hem PKK hem de FETÖ ciddi faaliyet yürütüyor. Bu partiler arası diyaloğun güvenlik politikalarına katkısı olduğunu düşünüyoruz. Görüşmelerimizde, dünyayı sömüren güçlerin, bu terör örgütlerini enstrüman olarak kullandıklarını belgeleriyle anlattığımızda çok etkilendiler. Sadece Türkiye’nin güvenlik sorunu değil onların da geleceğini ilgilendiren bir güvenlik meselesi olduğunu anladıklarında daha farklı bakabiliyorlar. Gerekeni yapacaklarını hissettim. Burada Milli Eğitim Bakanlığı Maarif Vakfı’yla da görüşmeler yaptılar, faydalı oldu.

FETÖ gibi yapıların tehlikesi onlar için de söz konusu. Türkiye bunu yaşadı, damdan düştü. Türkiye tecrübesinden hareketle kendi güvenlikleri için tedbir almak zorundalar. Bir dost ülke olarak bunları paylaşıyoruz. FETÖ’nün esas amacının devlet kurumlarına sızma, istihbarat dahil emniyet, yargı, askeri yapılanmalar oluşturmak olduğunu anlatıyoruz. Devlet yapılanmalarına sızmaları ve seçilmiş hükümetleri farklı enstrümanlarla alaşağı etme çabaları içinde olduklarını, bunu da yabancı birtakım güçlerin enstrümanı olarak yaptıklarını anlatıyoruz.

VİETNAM’A DA UYARI

Benzer bir görüşmeyi Vietnam Komünist Partisi heyetiyle de yaptık. Türkiye ile ilişkileri geliştirmek istiyorlar. Orada da FETÖ okulları var. Onlara da anlattık. Geçmişte yıkımlara yol açan güçlerle bağlantıları olduğunu onlara da anlattık. İran’dan ziyaret oldu. İran’da kişiler yarışıyor biliyorsunuz. Milletvekilleri sonra bir gruba (partiye) dahil oluyorlar. Bu çerçevede partileşme süreciyle ilgili bilgi aldılar.”