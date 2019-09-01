Komünist partiye FETÖ anlatıldı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercih ediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriKomünist partiye FETÖ anlatıldı
GeriGündem Komünist partiye FETÖ anlatıldı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
01.09.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Komünist partiye FETÖ anlatıldı

Nuray Babacan
Nuray Babacan
nbabacan@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Nuray Babacan
Nuray Babacan
nbabacan@hurriyet.com.tr
Komünist partiye FETÖ anlatıldı

AK Parti, bir süre önce başlattığı farklı ülkelerdeki siyasi partilerle doğrudan ilişki kurma ve diyalog başlatma çalışmalarını sürdürüyor.

Geçen günlerde ziyaretlerin en ilginci Güney Afrika’da iktidar olan Nelson Mandela’nın partisi Afrika Ulusal Konseyi’nden geldi. AK Parti heyeti, ardından Vietnam Komünist Partisi’ni misafir etti. Her iki ziyaretin ortak noktası ise bu iki ülkede halen faaliyet gösteren FETÖ okulları ve kurumları oldu.

MANDELA EKİBİYLE BULUŞMA

AK Parti Dış İlişkiler Başkanı Cevdet Yılmaz, siyasi partilerle diyalog kurmak için iki yıldan bu yana sürdürdükleri çalışmaların olumlu sonuçlar verdiğini söyledi. Cevdet Yılmaz, son olarak ırkçılıkla mücadelenin sembol isimlerinden biri olan ve Güney Afrika Cumhuriyeti’nin ilk siyahi devlet başkanı Nelson Mandela’nın partisi Afrika Ulusal Kongresi’yle (ANC) önemli görüşmeler yaptıklarını aktardı. Yılmaz, görüşmelerin ana temasını bu ülkedeki terör örgütleri FETÖ ve PKK yapılanmasının oluşturduğunu, sundukları bilgilerin heyet tarafından ilgiyle karşılandığını söyledi. Yılmaz, şunları söyledi: “Temel politikamız partiler arası diyaloğu geliştirmek. Uluslararası ilişkilerde tek kanalla gitmek doğru değil. STK’lar, iş ve akademi dünyasıyla ilişkiler de önemli. Birçok ülkeyle diyalog geliştiriyoruz. En son ANC ile görüşmelerimiz oldu. Güney Afrika’nın iktidar partisi. Onları misafir ettik. Genel Sekreter ve bakan yardımcılarından oluşan kalabalık bir heyetle geldiler.

HEM FETÖ HEM PKK FAALİYETTE

Güney Afrika’da hem PKK hem de FETÖ ciddi faaliyet yürütüyor. Bu partiler arası diyaloğun güvenlik politikalarına katkısı olduğunu düşünüyoruz. Görüşmelerimizde, dünyayı sömüren güçlerin, bu terör örgütlerini enstrüman olarak kullandıklarını belgeleriyle anlattığımızda çok etkilendiler. Sadece Türkiye’nin güvenlik sorunu değil onların da geleceğini ilgilendiren bir güvenlik meselesi olduğunu anladıklarında daha farklı bakabiliyorlar. Gerekeni yapacaklarını hissettim. Burada Milli Eğitim Bakanlığı Maarif Vakfı’yla da görüşmeler yaptılar, faydalı oldu.
FETÖ gibi yapıların tehlikesi onlar için de söz konusu. Türkiye bunu yaşadı, damdan düştü. Türkiye tecrübesinden hareketle kendi güvenlikleri için tedbir almak zorundalar. Bir dost ülke olarak bunları paylaşıyoruz. FETÖ’nün esas amacının devlet kurumlarına sızma, istihbarat dahil emniyet, yargı, askeri yapılanmalar oluşturmak olduğunu anlatıyoruz. Devlet yapılanmalarına sızmaları ve seçilmiş hükümetleri farklı enstrümanlarla alaşağı etme çabaları içinde olduklarını, bunu da yabancı birtakım güçlerin enstrümanı olarak yaptıklarını anlatıyoruz.

VİETNAM’A DA UYARI

Benzer bir görüşmeyi Vietnam Komünist Partisi heyetiyle de yaptık. Türkiye ile ilişkileri geliştirmek istiyorlar. Orada da FETÖ okulları var. Onlara da anlattık. Geçmişte yıkımlara yol açan güçlerle bağlantıları olduğunu onlara da anlattık. İran’dan ziyaret oldu. İran’da kişiler yarışıyor biliyorsunuz. Milletvekilleri sonra bir gruba (partiye) dahil oluyorlar. Bu çerçevede partileşme süreciyle ilgili bilgi aldılar.”

Nuray Babacan
Nuray Babacan
nbabacan@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan uyardı: 'Çok fazla zamanımız ve sabrımız yok'
Korkunç olayda yeni gelişme! 5 polis açığa alındı
Çorlu'daki vahşette katil tanıdık çıktı
Pençe-3 Harekâtı’nda hain tuzak imha edildi