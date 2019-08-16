Komünist başkan İBB’de
TÜRKİYE’nin ilk komünist belediye başkanı olan Türkiye Komünist Partili (TKP) Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu ziyaret edip hemşeri dernekleri temsilcileriyle buluştu.
Konuğunu makamında ağırladıktan sonra birlikte İBB Meclis Salonu’nda kendilerini bekleyen Tuncelililerle buluşan İmamoğlu, Maçoğlu’nun özgün duruşu, insanları gerçek hayatla yüzleştiren tavrı ve uygulamalarını ilgiyle izlediklerini belirtti. İstanbulluların kendisinden beklentilerinin yüksek olduğunu, çok hızlı hareket etmesi gerektiğini söyleyen İmamoğlu, “İstanbul’un kendine has kaynakları ve fırsatlarıyla Sayın Maçoğlu’nun ve ilçelerin yanındayız. Farklı siyasi partilere mensup olunsa da biz Türkiye’ye bütün bakıyoruz. İBB Türkiye’nin en önemli ve en önemli lokomotif yerel yönetimidir. Biz burada üreteceğimiz kaynaklarla Türkiye’nin her noktasına örnek olmak isteriz” diye konuştu.
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