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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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GeriGündem Komşusunun başına silah dayayıp 135 bin lirasını gasp eden şüpheliler kamerada
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Ali AKSOYER-Buse PEHLİVAN/İSTANBUL(DHA)
07.08.2019 - 14:04, Son Güncelleme:

Komşusunun başına silah dayayıp 135 bin lirasını gasp eden şüpheliler kamerada

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ESENYURT’ta para taşıdığını öğrendiği PTT acentalığı yapan komşusunu plan yaparak gasp ettiği iddia edilen Koray C. suç arkadaşlarıyla birlikte polisin dikkati sayesinde 10 dakika içinde yakalandı. Şüphelilerin kullandığı otomobilin çalıntı olduğunu tespit eden polis ekiplerinin filmleri aratmayan bir kovalamacının ardından şüphelileri yakaladığı belirtildi. Şüphelilerin silahlı gasp anı ve polis tarafından yakalanmaları güvenlik kameralarına yansıdı.

Esenyurt, Namık Kemal Mahallesi’nde ’6 Ağustos’ta PTT Acentalığı yaptığı öğrenilen U.A. yolda yürürken yanına yaklaşan 2 kişi, başına silah dayayarak içinde yaklaşık 135 bin lira değerinde para ve ziynet eşyası bulunan çantayı gasp etti. Şüpheliler olaydan sonra otomobille olay yerinden kaçtı.

10 DAKİKA SONRA POLİS PEŞLERİNE DÜŞTÜ

Şüphelilerin içinde bulunduğu otomobil yaklaşık 10 dakika sonra yolda denetim yapan polislerin dikkatini çekti. Polis seyir halindeki otomobilin plakasını tespit ettiğinde, sahte plaka takıldığını ve aracın çalındı olduğunu belirledi. Bunun üzerine "Dur" ihtarı yapılan araç hızla kaçmaya başladı. Polis kaçan şüphelilerin peşine düştü. Şüpheliler polisten kaçmak için hızla giderken, bu sırada ortaya çıkan ve içinde şüphelilerin suç ortağı olduğu öğrenilen bir kişi polis aracının önünü kesmeye çalıştı. Bu arada diğer şüpheliler kaza yapınca otomobili terk ederek yaya olarak kaçmaya başladı. Polis ekipleri de kısa bir kovalamacanın ardından şüphelileri gözaltına aldı. Polis ekiplerinin yanına gelen mağdur U.A. şüphelilerin 10 dakika önce çantasını gasp ettiğini söyleyerek şikayetçi oldu.

GASP ANI VE SOYGUNCULARIN YAKALANMASI KAMERADA

U.A.’nın gasp edilme anı ve şüphelilerin polis tarafından yakalanması saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde Koray C. suç ortağı ile U.A.’nın başına silah dayayarak yere yatırıyor. Şüpheliler U.A.’nın çantasını alarak hızla kaçıyor. Diğer güvenlik kamera görüntülerinde ise şüpheliler kaldırımda kaçmaya çalışıyor. Peşlerinden koşan polisler şüphelileri yakalıyor.

GASP EDEN KOMŞUSU ÇIKTI

Gözaltına alınan Koray C.(38), ile arkadaşları Mehmet Ali D.(34), Fırat S.(30), Salih O.(31) Oto Hırsızlık Büro Amirliğinde sorgulandı. Yapılan çalışmalar sonucu Koray C.’nin gasp edilen U.A.’nın yıllardır komşusu olduğu, ve her akşam para dolu çantayla eve geldiğini bildiği için soygun planını yaptığı öğrenildi.

PARALAR SAHİBİNE TESLİM EDİLDİ

Şüphelilerin gasp ettiği çantanın içinde bulunan 105 bin lira, 1100 dolar, 1000 Euro ve 40 adet çeyrek altın mağdur U.A.’ya teslim edildi. Şüphelilerin daha önceden çok sayıda suç kayıtları bulunduğu, ayrıca Salih O. ile Mehmet Ali D.’nin cezaevi firarisi olduğu öğrenildi. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi.

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