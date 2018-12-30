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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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İHA
30.12.2018 - 21:15, Son Güncelleme:

Komşusunu yaralamaktan gözaltına alınan kişi intihar etti

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Komşusunu yaralamaktan gözaltına alınan kişi intihar etti

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde tartıştığı komşusunu silahla yaraladıktan sonra gözaltına alınan şahıs, İlçe Emniyet Müdürlüğünde intihar etti.

Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde Şehit Mustafa Yağız Mahallesi’nde evlerinin yanındaki arsadan dolayı aralarında husumet bulunan Turgut B. (39) ile komşusu Erdal K. tartışmaya başladı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi sonucu Turgut B. evde bulunan tüfekle komşusu Erdal K.'yi bacağından vurdu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi ve ambulans sevk edildi. Olayda bacağından vurularak yaralanan Erdal K. ambulansla Kadirli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Evlerinin damına kendini kilitleyen ve tüfekle sağa sola rastgele ateş eden Turgut B. ise polisler ekiplerince sakinleştirilerek gözaltına alındı. Gözaltına alınan Turgut B. işlemleri için götürüldüğü Kadirli Emniyet Müdürlüğünde akşam saatlerinde intihar etti. Kadirli 7 Mart Hastanesine getirilen şahıs tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

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