Komşusunu sokak ortasında boruyla dövmüştü! Tutuklandı

İstanbul Gaziosmanpaşa’da 3 Ocak günü Faik Mutlu (50), eve gelmeyen oğlunun akıbetini öğrenmeye çalışan komşusu İpek Çaylı’yı (57) sokak ortasında plastik boruyla acımasızca dövdü. Çaylı’nın şikâyeti üzerine polis, Mutlu’yu gözaltına aldı. Mutlu da İpek Çaylı’dan şikâyetçi oldu. İfadesinin ardından Mutlu, savcının talimatıyla serbest kaldı. Darp görüntüleri önceki gün sosyal medyada yayınlandı. Büyük tepki çeken görüntülerin ardından Mutlu yeniden gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Mutlu arabaya bindirildiği sırada, “Ben olayımda haklıyım. Hanımefendi bana saldırdı” diye bağırdı. Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ifadesi alınan Mutlu, Çaylı’nın kendisine makasla saldırdığını kendisini korumak için sopayla vurduğunu söyledi. Sevk edildiği sulh ceza hâkimliğinde ‘basit yaralama’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.