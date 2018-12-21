Komşusunu öldüren fitness eğitmeniyle ilgili yeni gelişme
İstanbul Beşiktaş Nispetiye’de kendisini uyaran apartman görevlisi Nefise Dolapçı’yı (48) bıçakla boğazını keserek öldüren spor hocası İbrahim Yener (28), ek gözaltı süresi alınması sonrası sağlık kontrolüne sevk edildi.
Fitness hocası İbrahim Yener, Nispetiye Mahallesi Gözde Sokak'taki binada apartman görevlisi Nefise Dolapçı'nın boğazını keserek öldürmüştü. Yener, dün Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne gelerek teslim oldu. Emniyet'te sorgusu devam eden Yener'in ifade işlemlerinin tamamlanması için savcılık tarafından ek gözaltı süresi verildi. Sağlık kontrolünden geçirilen Yener'in sorgusu sürüyor.
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