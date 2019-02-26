Komşusunu öldürdü kendini böyle savundu

Olay, 2016 yılının Ağustos ayında Enez ilçesi sahilindeki Kırkpınar Tatil Sitesi'nde meydana geldi. Hasan Ordubakan ve eşi Cumaziye Ordubakan (66), bitişik evde oturan komşuları, aynı yaştaki Matem Karakaş ile eşi Fatmagül Karakaş'a torunlarının evlerinin önünde bisikletle dolaşarak gürültü yaptığını söyledi. Bunun üzerine taraflar arasında tartışma çıktı. Büyüyen tartışma, araya giren komşular tarafından sona erdirildi. Fatmagül Karakaş, bir süre sonra Hasan ve Cumaziye Ordubakan çiftiyle konuşmak için evlerinin önüne geldi.



Konuşma sırasında yeniden tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Hasan Ordubakan, Fatmagül Karakaş'ı karın ve göğsünden 6 kez bıçakladı. Eşinin kanlar içerisinde yere yığıldığını gören Matem Karakaş, Hasan ve Cumaziye Ordubakan'ı darbetti.



Bu sırada Matem Karakaş da Hasan Ordubakan tarafından çenesinden bıçaklandı. Ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedaviye alınan yaralılardan Fatmagül Karakaş, yaşamını yitirdi. Olayla ilgili Hasan Ordubakan ile Cumaziye Ordubakan ve Matem Karakaş hakkında dava açıldı.



ÖMÜR BOYU HAPİS CEZASI VERİLDİ



Edirne 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasına tutuklu sanık Hasan Ordubakan ile tutuksuz sanıklar Cumaziye Ordubakan ve Matem Karakaş ile avukatları katıldı. Öldürülen Fatmagül Karakaş'ın kızı ve oğlu da duruşmada yer aldı. Karakaş'ın çocukları, Hasan Ordubakan'ın olayı tasarlayarak gerçekleştirdiğini iddia ederek, sanığın cezalandırılmasını talep etti.



Maktul Fatmagül Karakaş'ın eşi sanık Matem Karakaş, savunmasında, "Hasan eşimi hunharca bıçakladı. Benim de boğazımı bıçakladı. Eşi bana hakaret etti. Ben de istemeyerek Cumaziye'ye vurdum. Ondan dolayı pişmanım" dedi.



Sanık Cumaziye Ordubakan da beraatini talep ederek, "Hiçbir suçum olmadığı halde cezalandırıldım. Matem Karakaş yüzüme vurduğu için cezalandırılmasını istiyorum" diye konuştu.



'PLANLANMIŞ BİR ŞEY YOKTU'



Tutuklu yargılanan sanık Hasan Ordubakan ise aralarındaki husumetten dolayı Matem Karakaş'ın kavga etmek için bahane ürettiğini ileri sürdü. Olay günü Matem Karakaş ve eşinin kendisinin evine girmeye çalıştığını, bu esnada kendisinin de meyve bıçağı ile onları savuşturmak amacıyla hamle yaptığını ifade eden Ordubakan, "Planlanmış bir şey yoktu. Ben gaziyim. Başım belaya girmesin diye devletin bana verdiği silahı hibe ettim" dedi.



Avukatların savunmalarının ardından mahkeme heyeti sanıklara son sözlerini sordu. Matem Karakaş, beraatini talep ederek, "Ben orada eşimi bıçakladığını gördüm. Eşimi almaya gittim. Cumaziye bana hakaret etti. Ben de vurdum" dedi. Tutuklu sanık Hasan Ordubakan da beraatini ve tahliyesini talep ederek, "Bu adam benim evimi basmasaydı, bu olaylar olmayacaktı" ifadesini kullandı.



Mahkeme heyeti, aranın ardından, sanık Hasan Ordubakan'nın, Fatmagül Karakaş'a karşı 'kasten öldürme' suçundan ömür boyu hapis ile cezalandırılmasına, verilen cezada da herhangi bir indirim uygulanmamasına ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Mahkeme heyeti, Hasan Ordubakan'ın, Matem Karakaş'a karşı işlediği 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan ise 10 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına hükmetti.



Heyet ayrıca, sanık Hasan Ordubakan'ın, Fatmagül ve Matem Karakaş'ın torunu Ç.E.'ye karşı işlediği 'hakaret' suçundan ise 4 ay 20 gün hapis ile cezalandırılmasına karar verdi. Heyet, Hasan Ordubakan'ın Matem Karakaş'a karşı işlediği iddia edilen 'tehdit' suçundan ise beraatine hükmetti.



Heyet, duruşmaya katılan sanık Matem Karakaş'ın Cumaziye Ordubakan'a karşı 'basit yaralama' suçundan 120 gün adli para cezası ile cezalandırılmasına karar verdi. Suçun haksız tahrik altında işlenmesi sonucu indirim uygulanarak sanığın 1000 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına ve Matem Karakaş hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi. Heyet, Matem Karakaş'ın, Hasan Ordubakan'a karşı işlediği iddia edilen 'hakaret', 'tehdit' ve 'kasten yaralama' suçlarından ise beraatine hükmetti.



Tutuksuz sanık Cumaziye Ordubakan'ın 'suç delillerini yok etmek, gizleme veya değiştirme' suçundan beraatine hükmeden mahkeme heyeti, sanığın, Matem Karakaş'a karşı işlediği 'hakaret' suçundan ise 2 bin 320 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına ve hakkındaki hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.





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