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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Olcay DÜZGÜN-Emre KOLTUK/KAYSERİ (DHA)
05.01.2019 - 12:19, Son Güncelleme:

Komşusuna dehşeti yaşatan kadın konuştu

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Kayseri'de tartıştığı komşusunun evinin kapısına satır ve bıçakla saldıran Romanya uyruklu Cristina K. (37), "Bana çok büyük iftiralar attılar. Zamanında çocuklarımı sığınağa kilitlediler. Atılan iftiraları kaldıramadım. O gün hem alkol hem de antidepresan ilaç kullandım. Ne yaptığımı hatırlamıyorum" dedi.

Kocasinan ilçesinde oturan Cristina K., iddiaya göre kendisi hakkında konuşan ve binadan çıkarılması için imza toplayan komşuları ile tartıştı. Eşi uzun yol şoförü olan Romanya uyruklu kadın, komşularıyla birbirlerinden şikayetçi oldu. Ancak savcılık soruşturma sonunda takipsizlik kararı verdi.

KOMŞUSUNUN KIZINI DÖVDÜ

Geçtiğimiz Aralık ayında ise Cristina K., iddiaya göre üst kattaki komşusunun kızını dövdü. Çocukları dövülen aile, can güvenlikleri olmadığı gerekçesiyle bina ile evin girişine güvenlik kamerası taktırdı.

SALDIRI ANINI GÜVENLİK KAMERALARI KAYDETTİ

28 Aralık günü de Cristina, ailenin çelik kapısına bıçak ve satırla saldırdı. Elinde satır ile defalarca kapıya vuran Cristina K. binaya gelen polisler tarafından karakola götürüldü. Saldırı anları güvenlik kamerasınca kaydedilirken, 2 çocuk annesi kadın, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Komşusuna dehşeti yaşatan kadın konuştu
''ATILAN İFTİRALARI KALDIRAMADIM, PİŞMANIM''

Apartmanda oturan komşularının kendisine ağır iftiralarda bulunduğunu iddia eden Cristina K., olay günü alkollü olduğunu ve yaşananlardan dolayı pişmanlık duyduğunu söyledi.

Cristina K., "Bana çok büyük iftiralar attılar. Zamanında çocuklarımı sığınağa kilitlediler. Atılan iftiraları kaldıramadım. O gün hem alkol hem de antidepresan ilaç kullandım. Ne yaptığımı hatırlamıyorum. Yaptıklarımdan pişmanım ama beni psikolojik olarak çok yıprattılar. Ortada bir sebep yokken bir insan niye bir başkasına saldırsın? Yalan ifadelerle benimle çok uğraştılar. Almasınlar mazlumun ahını, çıkar aheste aheste" dedi.

Komşusuna dehşeti yaşatan kadın konuştu

Dehşet dakikaları... Satır ve bıçakla saldırdı
Dehşet dakikaları... Satır ve bıçakla saldırdı
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