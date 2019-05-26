Komşusu ve 3 çocuğuna kezzap attı, tahliye edildi! 'Çocuklarıma bir daha aynısını yaparsa ne olacak?'

Merkez Meram ilçesinde bir apartmanda oturan Saadet Şahin, geçen yıl 17 Eylül'de 3 çocuğuyla birlikte işten eve dönen eşi Ramazan Şahin'i uzaktan görüp karşılamak için kapıyı açtı. Bu sırada daha önceden tartıştıkları karşı komşusu Gülay Durusoy evinden çıkıp, elindeki kasenin içindeki kezzabı üzerine attı. Saadet Şahin'in yüzünde, omzunda ve ellerinde, yüzde 75 zihinsel engelli oğlu Akif'in (14) yüzünde, gözünde, kollarında ve vücudunun çeşitli yerlerinde, diğer çocukları Osman (13) ve Ayşegül'ün (8) de elleri ile kollarında yanıklar oluştu. Hastaneye kaldırılan anne ve 3 çocuğu tedavilerinin ardından taburcu edildi.

'OLAYI HATIRLAMIYORUM'

Gözaltına alınan Gülay Durusoy, polisteki ifadesinde psikolojik tedavi gördüğünü ileri sürerek, "Kızımla birlikte yaşıyorum. Ramazan Şahin diye bir komşumu hatırlamıyorum. Hakkımdaki suçlamalarla ilgili hiçbir şey bilmiyorum. Uzun zamandır psikolojik tedavi görüyorum. Düzenli kullandığım ilaçlar var. Altı ay önce Konya AMATEM'de iki ay kadar yatıp, tedavi gördüm. Kimseyi yaraladığımı hatırlamıyorum. Bana bu suçlamayı bu iftirayı atan her kimse, o kişiden şikayetçiyim. Ben kimseyi yaralamam. Hafızam arada bir gelip gidiyor ancak hiçbir olay hatırlamıyorum. İddia edildiği gibi bir olayı yapsam hatırlardım. Küçüklüğümden beri kimseye zarar vermedim" dedi.

Durusoy, 'kasten yaralama' suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

‘BANA KOMPLO, TUZAK KURULDU’

Gülay Durusoy hakkında 4 kişiyi yaraladığı iddiasıyla 12 yıla kadar hapis cezası istemiyle 17'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Davanın daha önceki duruşmalarında Gülay Durusoy, kendisine komplo kurulduğunu iddia etti.

Durusoy, "İftiraya uğradım. Boşu boşuna cezaevinde yatıyorum. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Ben de benden şikayetçi olanlardan şikayetçiyim. Kimseye bir şey atmadım. Kim attıysa onu söylesinler, çocuklar dahil hepsi yalan söylüyor. İftiraları kabul etmiyorum. Bana tuzak, komplo kuruldu. Evden çıkmam için imza toplandı. İki çocuğuma bakan bir anneyim. Kimseyle uğraşmıyordum" diye konuştu.

Mahkeme hakimi, psikolojik tedavi gördüğünü öne süren Durusoy'a Adana'da gördüğü tedavinin ardından cezai ehliyetinin tam olduğu yönünde rapor verildiğini söyledi.

OLAY SIRASINDA KOMŞUSUNUN EVİNDE OLDUĞUNU İLERİ SÜRDÜ

Davada tanık olarak dinlenen Aliye T. (34) Gülay Durusoy'un olay günü kendisinin evinde olduğunu ileri sürerek, "Gülay benim evimdeydi. Kesinlikle bu suçu işlemiş olduğunu düşünmüyorum. Mağdur taraf yalan söylemektedir. Olay tarihinden önce de Saadet ve Gülay arasında sorunlar vardı. Benim de mağdurlarla aramda sorunlar vardı" dedi.

Bu ifadenin ardından söz alan Gülay Durusoy da, "Olay tarihinde Aliye'nin evindeydim. Ambulansın geldiğini pencereden gördük. Ben daha sonra evime çıktım ve uyudum. Daha sonra zil çaldı. Bunları daha önceden söylememiş olmamın sebebi panik olmamdır. İlk kez adliyeyi gördüm" şeklinde konuştu.

TAHLİYE EDİLDİ

Davanın 23 Mayıs günü yapılan 3'üncü duruşmasına tutuklu sanık Gülay Durusoy ile Saadet Şahin'in eşi Ramazan Şahin ve taraf avukatları katıldı. Taraf avukatlarının savunmalarının ardından mahkeme, 'Gülay Durusoy'un üzerine atılı suçun vasfı ve mahiyeti, tutuklulukta geçirdiği süre, delillerin toplanmış olması, mağdurların kesin raporlarının alınması için sürenin beklenmesi gerektiği, tutuklamanın tedbir mahiyetinde olup tedbirden eklenen amacın gerçekleşmiş olması, mevcut durumu göz önüne alınarak sanığın adli kontrol kararıyla tahliyesine' karar verdi.

Karara itiraz eden baba Ramazan Şahin, "O kadın tutuksuz yargılanmak üzere şimdi dışarı çıkacak. Çocuklarıma bir daha aynısı yaparsa ne olacak? Tahliye kararına bir üst mahkemeye itiraz ettim" dedi.