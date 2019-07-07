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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dinçer AKBİR- Alişan KOYUNCU/KARTEPE (Kocaeli), (DHA)
07.07.2019 - 13:11, Son Güncelleme:

Komşusu mahkemeye verdi, engelli kedileriyle evinden ayrıldı

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KOCAELİ’nin Kartepe ilçesinde, engelli 3 kedisiyle yaşayan Jale Kızılsencer (66), alt komşusu tarafından site yönetim planındaki ’Hayvan beslenemez’ maddesi gerekçe gösterilerek, mahkemeye verildi. Toplam 6 yıl süren ve Yargıtay’a kadar giden dosyada, hayvanların evden tahliye edilmesi kararı değişmedi. Bunun üzerine Kızılsencer, 2’si göremeyen, 1’i sağ ön bacağı olmayan kedileriyle kızının evine taşındı.

Kartepe’deki sitede, engelli 3 kedisiyle birlikte yaşayan Jale Kızılsencer, 2013 yılında, alt komşusu tarafından evinde kedi beslediği için mahkemeye verildi. Site yönetim planında bulunan ’Kat malikleri, bağımsız bölümlerinde hayvan besleyemez. Gezdirme amacıyla da giremez’ maddesi gerekçe gösterilerek, açılan mahkeme, Kocaeli 4’üncü Sulh Hukuk Mahkemesi’nce kabul edildi. Mahkeme tarafından 2016’da, evde bulunan kedilerin tahliye edilmesine karar verildi. Kocaeli 4’üncü Sulh Hukuk Mahkemesi’nin kararının ardından Jale Kızılsencer, dosyayı avukatı aracılığıyla temyiz ederek, Yargıtay’a taşıdı. Yargıtay 20’nci Hukuk Dairesi’nce yapılan inceleme sonrası 2017’de yerel mahkemenin kararı onanarak, kedilerin evden tahliyesine karar verdi. Bunun üzerine tüm hukuki yolları kapanan Jale Kızılsencer, 29 Mayıs 2018’de kendisine iletilen Yargıtay ilamı sonrası kedileri ile birlikte kendisi de evden ayrılarak, kızının yanına taşındı.

Komşusu mahkemeye verdi, engelli kedileriyle evinden ayrıldı

’HAYVAN BESLENEMEZ, MADDESİ KULLANILDI’

Alt komşusuyla sorunlar yaşadığını anlatan Jale Kızılsencer, "2008’de taşındığımız siteye 9 yaşındaki kedimizle geldik. Sitenin proje mühendisine ’Kedi sorun olur mu?’ diye sorduğumuzda, ’Yok. Kedi neden sorun olsun ki?’ demişti. Biz de buna güvenerek bu daireyi aldık. Daire çok büyük, 230 metrekare, dubleks. Daha sonra site dolmaya başladı. Alt kata kiracılar, komşular taşındı. Bundan 1- 2 sene sonra ’Evde hayvan beslenemez’ diye site yönetim planı ortaya çıktı. Tabi bize bu daha önce söylenmemişti. Söylenmiş olsaydı zaten siteye yerleşmezdik. Ben hayvan sevgisiyle bütünleşmiş bir insanım. Yapamazdım. Alt komşuyla birtakım sorunlar oldu. Su aktı, o düştü, bu düştü gibi sorunlar yaşadık; ama kedileri bahane ederek, beni mahkemeye verdi. Site yönetim planındaki ’Hayvan beslenemez’ maddesini kullandı. Mahkememiz 6 yıl sürdü daha sonra tahliye kararı çıktı. Biz de tahliye ettik. İlk mahkememiz asliye hukukta oldu. Daha sonra icra yoluyla kedilerin atılması, diye karar çıktı. Tekrar temyize başvurduk. Hemen hemen 6 yıl sürdü. Bu arada 8 bin TL’ye yakın para ödedim. İcra masrafları, mahkeme masrafları, avukat masrafları derken, 8 bin TL’yi buldu. Şu an tahliye olduk” diye konuştu.

Komşusu mahkemeye verdi, engelli kedileriyle evinden ayrıldı

’SONUNA KADAR MÜCADELE EDECEĞİM’

Sokaktan aldığı kedileriyle gönül bağı kurduğunu dile getiren Kızılsencer, ”Ben bunlarla yaşamak zorundayım. Onlarla gönül bağı kurdum. Hakikaten yardıma muhtaçlar. Biri engelli, diğerinin gözü kör. Ben hem maddi hem manevi olarak içerideyim. Evime icra heyeti geldi. ’Polis yoluyla kedileri alacağız’ dediler. Ben kendilerini içeri almadım. Kedilerimi tek tek gösterdim. Zorbalıkla bir şeyler yapılmaya çalışılıyor; ama bu çözüm değil bence. Davayı kaybettim gibi görünüyor; ama ben davamı kaybetmedim. Halen peşindeyim. Sonuna kadar da mücadele edeceğim; çünkü gerçekten yardıma muhtaç bir sürü hayvan var. Ben bunların sesi olacağım. Bu bakıma muhtaç hayvanlarımız da kurtarılacak. Ben onların peşindeyim. Dışarıdan parayla cins kedi alıp, bakmıyorum ki. Yardıma muhtaç hayvanların peşindeyim" dedi.

Komşusu mahkemeye verdi, engelli kedileriyle evinden ayrıldı

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