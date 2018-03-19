Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Komşusu kabusu oldu: 'Artık seçimini yap, kocandan ayrıl'

    Komşusu kabusu oldu: 'Artık seçimini yap, kocandan ayrıl'

    Vahit İŞBAŞARAN/KIRKLARELİ, (DHA)
    19.03.2018 - 13:05 | Son Güncelleme:

    KIRKLARELİ'nde jandarmaya başvuran S.A. adlı kadın, komşusu E.Ö.’nün evinin bahçesinde kafasına tabanca dayayıp, "Artık seçimini yap, kocandan ayrıl" diyerek kendisini tehdit ettiği iddiasıyla şikayetçi oldu.

    Olay, Kırklareli’ne bağlı Çekmeköy’de meydana geldi. Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı’na başvuran S.A., komşusu E.Ö.’nün evinin bahçesinde kafasına tabanca dayayıp, "Artık seçimini yap, kocandan ayrıl" diyerek kendisini tehdit ettiğini öne sürerek, şikayette bulundu.

    Jandarma, kadının şikayeti üzerine E.Ö.’yü yakalayarak, gözaltına alırken, şüphelinin evinde yapılan aramada ruhsatsız 2 av tüfeği, 1 tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 14 fişek ve 7 mermi ele geçirildi.

    E.Ö., jandarmada ifadesi alındıktan sonra savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

     

    Etiketler: kadına şiddet , komşu tehdidi , kırklareli , gündem
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri