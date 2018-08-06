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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
06.08.2018 - 14:13, Son Güncelleme:

Komşusu çıktı! İfadeleri tüyler ürpertti

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Bursa’da evinde iple ile boğularak öldürülen 6 çocuk annesinin katil zanlıları komşuları çıktı. Suriyeli 49 yaşındaki Melek Akta'nın 4 altın bilezik, bir kolye ve bir zincir için öldürüldüğü ortaya çıktı. Cinayet Bürosu dedektifleri zanlı olan biri kadın 3 kişiyi çapraz sorgu sonrası yakaladı. Kadın zanlı ise kucağında küçük kızı ile adliyeye sevk edildi.

Olay geçtiğimiz hafta, merkez Osmangazi ilçesi Namık Kemal Mahallesi, Karanfil Sokak'ta, Melek Akta'nın çocuklarıyla birlikte oturduğu evde meydana geldi. Akşam saatlerinde eve gelen Musab Kuvara (16), annesi Melek Akta'yı, elleri bağlı şekilde hareketsiz buldu. Kuvara'nın komşulara haber vermesinin ardından olay polise intikal etti. Polis ekipleri, Melek Akta'nın, elleri plastik kelepçe ile bağlanıp iple boğularak öldürüldüğünü belirledi. Olay yeri inceleme ekipleri, evde delil aradı.

Yapılan araştırmada, Melek Akta'nın, Suriye'de Mahmud Kuvara'dan boşandıktan sonra 2'si kız, 4'ü erkek 6 çocuğuyla Bursa'ya geldiği öğrenildi. Polis, Akta'nın 4 oğlu ile peşinden Bursa'ya gelen ve başka bir evde oturan eski eşi Mahmud Kuvara'yı, olayla ilgili bilgilerine başvurmak üzere polis merkezine götürdü.

KOMŞULARI ESRARENGİZ ŞEKİLDE KAYBOLDU

Cinayet Bürosu dedektifleri, olayın ardından esrarengiz bir şekilde ortadan kaybolan komşulardan şüphelenmeye başladı. Şahısların, İstanbul’a kaçtıklarını belirleyen ekipler sabah saatlerinde yaptıkları operasyonla üç kişiyi göz altına alarak Bursa İl Emniyet Müdürlüğüne getirdi. Burada çapraz sorguya alınan şüphelilerden M.C.N. (22), A.Ş.(40), A.M.A(28) ifadelerinde suçlarını itiraf ettiler.

DİRENDİĞİ İÇİN İPLE ÖLDÜRMÜŞLER...

Zanlılar, ifadelerinde ilk olarak komşuları Melek Akta’nın zengin olduğunu öğrendiklerini ve amaçlarının başta öldürmek olmadığını ve sadece altınları alacaklarını söylediler. Zanlılar Akta’nın kendilerine direndiğini ve en sonunda ellerini kelepçe ile bağladıklarını sonra da geride iz bırakmamak için iple öldürdüklerini söylediler.

Bacanak oldukları öğrenilen M.C.N. ve A.Ş.'nin Akta’nın evine giderek tanışmak istediklerini söyledikleri, sonrasında kahve içip sohbet ettikleri ortaya çıktı. Bu sırada diğer şüpheli 28 yaşındaki kadın A.M.A. da gelerek muhabbete başladı. Gasp etmek istedikleri Melek Akta’nın direnmesi üzerine zanlılar 6 çocuk annesini iple boğarak öldürdü.

Öldürülen Suriyeli'nin 4 bilezik, bir altın kolye ve bir altın zincirini alan zanlılar çapraz sorguda suçu itiraf ederken, operasyonla bu ziynet eşyaları da ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 28 yaşındaki A.M.A isimli kadının kucağında çocuğunun bulunması dikkat çekti.

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