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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
01.06.2019 - 21:41, Son Güncelleme:

Komşularına kurşun yağdırdı! Sebebi ise şaşkına çevirdi

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Komşularına kurşun yağdırdı! Sebebi ise şaşkına çevirdi

Antalya'da oturan R.Ü., mahkemelik olduğu kapı komşuları Güler ve Hayrettin Yıldırım çiftini, kendisine bakarak güldükleri gerekçesiyle tabancayla vurdu. Yaralanan çift hastaneye götürülürken, R.Ü. gözaltına alındı.

Olay, saat 19.30da Kepez ilçesi Kuzeyyaka Mahallesi 2507 sokak üzerindeki Gizem Apartmanında meydana geldi. Henüz öğrenilemeyen bir sebepten dolayı kısa süre önce mahkemelik olan kapı komşuları Güler ve Hayrettin Yıldırım çifti ile R.Ü. apartman girişinde karşılaştı. Apartmanın bahçesini süpüren Güler ve Hayrettin Yıldırım çiftinin kendisine bakarak güldüğünü öne süren R.Ü. duruma sinirlenerek, çiftle tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine R.Ü., ruhsatsız olduğu iddia edilen tabancasıyla Yıldırım çiftine 5 el ateş açtı. Kurşunların isabet ettiği çiftin çığlıkları üzerine yardıma gelen apartman sakinleri olayı 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Komşularına kurşun yağdırdı Sebebi ise şaşkına çevirdi

GÖZALTINA ALINDI

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık görevlileri ilk müdahalelerini yaptıkları yaralı çifti hastaneye götürürken polis ekipleri ise şüpheli R.Ü.yü gözaltına aldı. R.Ü., ifadesi alınmak üzereÿpolis merkezine götürüldü.

Komşularına kurşun yağdırdı Sebebi ise şaşkına çevirdi

BENİ DE TEHDİT ETTİ

Yaralı çiftin tedavisi sürerken olayı gören apartman sakini Sermin Meta, kendisinin de R.Ü. tarafından tehdit edildiğini öne sürdü. Yıldırım çiftinin gülmesiyle olayın yaşandığını anlatan Sermin Meta, Güler ve Hayrettin Yıldırım gerçekten çok iyi insanlardı. Burada bir anda Neden gülüyorsun? diyerek tartıştığı komşularımıza ateş etti. Beni de tehdit etti Senin de suyun ısındı dedi. Çok korktum dedi.

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