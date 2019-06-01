Komşularına kurşun yağdırdı! Sebebi ise şaşkına çevirdi
Antalya'da oturan R.Ü., mahkemelik olduğu kapı komşuları Güler ve Hayrettin Yıldırım çiftini, kendisine bakarak güldükleri gerekçesiyle tabancayla vurdu. Yaralanan çift hastaneye götürülürken, R.Ü. gözaltına alındı.
Olay, saat 19.30da Kepez ilçesi Kuzeyyaka Mahallesi 2507 sokak üzerindeki Gizem Apartmanında meydana geldi. Henüz öğrenilemeyen bir sebepten dolayı kısa süre önce mahkemelik olan kapı komşuları Güler ve Hayrettin Yıldırım çifti ile R.Ü. apartman girişinde karşılaştı. Apartmanın bahçesini süpüren Güler ve Hayrettin Yıldırım çiftinin kendisine bakarak güldüğünü öne süren R.Ü. duruma sinirlenerek, çiftle tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine R.Ü., ruhsatsız olduğu iddia edilen tabancasıyla Yıldırım çiftine 5 el ateş açtı. Kurşunların isabet ettiği çiftin çığlıkları üzerine yardıma gelen apartman sakinleri olayı 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
GÖZALTINA ALINDI
Kısa sürede olay yerine gelen sağlık görevlileri ilk müdahalelerini yaptıkları yaralı çifti hastaneye götürürken polis ekipleri ise şüpheli R.Ü.yü gözaltına aldı. R.Ü., ifadesi alınmak üzereÿpolis merkezine götürüldü.
BENİ DE TEHDİT ETTİ
Yaralı çiftin tedavisi sürerken olayı gören apartman sakini Sermin Meta, kendisinin de R.Ü. tarafından tehdit edildiğini öne sürdü. Yıldırım çiftinin gülmesiyle olayın yaşandığını anlatan Sermin Meta, Güler ve Hayrettin Yıldırım gerçekten çok iyi insanlardı. Burada bir anda Neden gülüyorsun? diyerek tartıştığı komşularımıza ateş etti. Beni de tehdit etti Senin de suyun ısındı dedi. Çok korktum dedi.
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