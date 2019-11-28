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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
28.11.2019 - 10:35, Son Güncelleme:

Komşularına kezzapla saldırdı! Aldığı cezaya bakanlık itiraz etti...

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Komşularına kezzapla saldırdı! Aldığı cezaya bakanlık itiraz etti...

KONYA'da kavgalı olduğu komşularının üzerine kezzap dökerek, aynı aileden 3'ü çocuk 6 kişiyi yaraladığı iddiasıyla yargılanan Gülay Durusoy'a (41) verilen 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezasının gerekçeli kararı açıklandı. Durusoy'un sürekli çelişkili ifader verdiği, psikolojik rahatsızlığı olduğunu savunmasına rağmen sağlık raporlarında cezai ehliyetinin tam olduğunun bildirildiği gerekçeli kararda, pişman olmadığına vurgu yapıldı. Cezayı az bulan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı ise kararı, "Sanık inkar ettiği eyleminden dolayı hak ettiği ceza ile cezalandırılmamıştır'' diyerek, temyiz etti. 

Meram ilçesi Gödene Mahallesi Hanedan Caddesi'ndeki bir apartmanda oturan Saadet Şahin (45), geçen yıl 17 Eylül günü, işten eve dönen eşi Ramazan Şahin'i karşılamak için 3 çocuğuyla birlikte kapıyı açtı. Bu sırada, daha önceden aralarında tartışma yaşanan karşı komşu Gülay Durusoy da kapıyı açtı. Durusoy, elindeki kasenin içinde bulunan kezzabı komşularının üzerine attı. Saadet Şahin’in yüzünde, omzunda ve ellerinde yanıklar oluşurken, yüzde 75 zihinsel engelli oğlu Akil'in (14) yüzünde, gözünde, kollarında ve vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar meydana geldi. Ayrıca çocukları Osman (13) ve Ayşegül’ün (8) elleri ve kolları, Ramazan Şahin’in kolu ve bacağı yandı. Olay anında aynı yerde olan apartman sakinlerinden Şeyda Bağbudar’ın da kollarında yanıklar oluştu. Hastaneye kaldırılan yaralılar, tedavilerinin ardından taburcu edildi ancak kalıcı izler oluştu. Gözaltına alınan Gülay Durusoy, tutuklandı. 

9 YIL HAPİS CEZASI

17'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde 'silahla basit yaralama' suçundan 12 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan Durusoy, ikinci duruşmada tahliye edildi. Durusoy, 4 Ekim günü görülen karar duruşmasında ise 'kasten yaralama' suçundan toplam 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme cezada, yargılama sırasında olumsuz tutum ve davranışlar sergilediği, suçunu inkâr ettiği ve pişman olmadığı gerekçesiyle indirim yapmadı. Durusoy ise mahkeme salonundan çıktıktan sonra gözyaşı döktü.

GEREKÇELİ KARAR AÇIKLANDI

Mahkeme verdiği kararın gerekçesini açıkladı. Gerekçeli kararda, "Sanığın soruşturma ve mahkeme aşamasında tamamen çelişkilerle dolu beyanda bulunduğu, psikolojik yönden rahatsız olduğunu ısrarla beyan ettiği ancak Adana Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nden cezai ehliyetinin tam olduğuna ilişkin 28.02.2019 tarihli raporu bulunduğu, sanığın suçlamayı kabul etmediği, pişmanlığının da bulunmadığı'' ifade edildi. Suçun sabit olduğu bildirilen gerekçeli kararda, "Sanığın yargılama esnasında olumsuz kabul edilen tutum ve davranışları, samimi olmayan inkar ediş tarzı , suçtan pişmanlık duymaması göz önüne alınarak verilen cezadan takdiri indirim uygulanmadı" denildi. Ayrıca sanık Durusoy'un mahkeme aşamasında bir arkadaşını yalancı tanık olarak dinlettirdiği, İstinaf Mahkemesi'nden gelecek karar  doğrultusunda yalancı tanık hakkında da adli işlem yapılacağı belirtildi.

TEMYİZE GÖTÜRDÜ

Öte yandan sanık Gülay Durusoy, kararı İstinaf Mahkemesi'ne taşıyarak, temyiz etti. Durusoy, temyiz başvurusunda hakkında verilen kararın haksız ve hatalı olduğunu ileri sürerek 

"Bana atılan iftiralar neticesinde aldığım bu ceza kabul edilemez. Mahkeme tanıklarımızı dinlememiş, beyanlarımızı dikkate almamış ve haksız bir mahkumiyet kararı vermiştir. Kararın bozulması adına temyiz ediyorum" dedi. Avukatı ise müvekkilinin akli dengesinin yerinde olmadığını savundu. 

BAKANLIK CEZAYI AZ BULDU

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da kararı, cezayı az bularak İstinaf Mahkemesi'ne götürdü. Bakanlık avukatı, verilen cezanın caydırıcılık ilkesi ile çeliştiğini kaydederek, "Sanık inkar ettiği eyleminden dolayı hak ettiği ceza ile cezalandırılmamıştır '' dedi.

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