Komşuların bir garip lazımlık davası!

Güngören’de oturan Z. A. B. (38) hakkında 1,5 yıl önce karşı komşusunun evine içi idrar dolu lazımlığı atarak hakaret ettiği iddiasıyla “Mala zarar verme, Hakaret ve Tehtit’ suçlarından dava açıldı. Dava boyunca ifadesi alınamayan Z.A.B. hakkında zorla getirme kararı ve yakalandıktan sonra akıl sağlığının yerinde olup olmadığına dair rapor alınmasına karar verildi



Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, 9 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleşen olayda, Z.A.B.’nin karşı dairesinde oturan komşusu H.E.’ye (45) husumet beslediği ifade edilerek evinin kapısından içeri çiş dolu lazımlığı atarak küfürler ettiği, çocuklarına zarar vereceğine dair imalarda bulunan tehditler yağdırdığı öne sürüldü. Tartışmanın ardından şikayetçi olan H.E. İfadesinde “Z.A. B., ile yaklaşık 3 aydır aramızda sorun var. Bizi rahatsız ediyor. Çocuklarıma bağırarak ‘Bir daha kapımın önünden geçmeyeceksiniz. Sessiz olacaksınız sesinizi duymayacağım. Gebertirim’ sizi gibi tehditler savuruyordu. Benden hoşlanmadığını oradan gitmem gerektiğini söylüyordu” dedi. Şüpheli hakkında ‘Mala zarar verme, Hakaret ve Tehdit’ suçlarından 13 aydan 7 yıl 4 aya kadar kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.



“BOŞANIP GELDİKTEN SONRA BAŞLADI”



Bakırköy 27. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın ilk celsesinde katılan H.E. ifadesinde şunları söyledi:



“Sanık önceleri başka yerde oturuyordu. Boşandıktan sonra karşı komşum olan ailesinin yanına geldi. Geldikten sonra bana karşı olumsuz davranışları oluşmaya başladı. Çocuklarımı görünce de bağırıyordu. Benden hoşlanmadığını oradan gitmem gerektiğini söylüyordu. Olay günü de arkadaşım bize gelmişti. Sanığın daire kapısı açıktı. Ve elinde dolu bir lazımlık vardı. Benim kapıyı örtmeme fırsat vermeden lazımlıktaki idrarı bizim daireye doğru fırlattı. Kendisiyle neden böyle davrandığını konuştuğumda derdinin ben olduğumu söylüyor, ‘Bu evden gideceksin. Asıl sen çocukların geldiğinde göreceksin, çocukların boğazını keseceğim’ diyerek defalarca tehdit etti. Ayrıca cinsel içerikli tehditleri de var. Yine bir gün polis memurlarını aradığımda kendisi elini cinsel organına sokarak dans etti. Cinsel içerikli hakaret ve tehditlerde bulundu. Şikayetçiyim, suçtan zarar gördüğüm için davaya katılan olmak istiyorum. Sanığın psikolojik olarak rahatsız olduğunu biliyorum. Kendi ailesi de öyle söylüyor çocuğunun velayeti elinden alınmasın diye akıl hastanesine yatırmıyorlar. Ancak biz kendisinden korkuyoruz” dedi.



LAZIMLIKTAKİ PİSLİKLER ÜZERİMİZE BULAŞTI



Duruşmada H.E.’nin olay günü evine misafir olarak gelen arkadaşı S.Ç. tanık olarak dinlendi. İfadesinde müşteki H.E.’nin çocukları dışarıdan geldiği için kapıyı açtığını söyleyen S.Ç. “Bu sırada sanık dolu bir lazımlığı üzerimize doğru döktü. Ev ve üzerimize lazımlıktaki pislikler bulaştı. Sanığa neden böyle yaptığını sorduğumuzda ‘Ben yaparım, ederim’ şeklinde cevap verdi. Ayrıca çirkin laflar etti. Müştekiye o… dedi. Ayrıca müştekiye ve ailesine zarar vereceğini söyleyerek tehdit ettiğini de duydum” diye konuştu.



AKIL SAĞLIĞINA BAKILACAK



Hakim, üç celse geçmesine rağmen sanık Z.A.B. duruşmaya gelmediği için ifadesi alınamadığından hakkında yakalama kararı çıkarttı. Ayrıca yakalandıktan sonra da akıl sağlığı yönünde rapor alınmasına karar vererek duruşmayı erteledi.

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