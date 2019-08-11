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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ömer BİLGE - LEFKOŞA
11.08.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

‘Komşularımız akıllarını başlarına toplasın’

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‘Komşularımız akıllarını başlarına toplasın’

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin komuta kademesiyle birlikte KKTC’de temaslarda bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye’nin garantörlüğünün kaldırılarak Türk askerinin Ada’dan çıkmasını isteyen Kıbrıs Rum yönetimi ile Yunanistan’ı bir kez daha uyardı ve “Barış dedikçe ‘zafiyet’, oldu bittiye müsaade etmeyiz dedikçe de ‘tehdit’ diye algılıyorlar. Komşularımız akıllarını başlarına toplamaları lazım, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Ada’daki varlığı şart, herkes bunu böyle bilsin” dedi.

KKTC’DE İLK KEZ TAM KADRO

Kıbrıslı Türklerin 1964’teki Erenköy direnişinin 55’inci yıldönümü törenlerine katılmak üzere perşembe günü Ada’ya gelen Hususi Akar ve beraberindeki heyet dün 1974’ten bu yana Ada’da bulunan kolordu seviyesindeki Kıbrıs Barış Kuvvetleri’ni denetledi. Bakan Akar’a, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz de eşlik etti. Denetlemelerine Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri’nin Girne’deki ana karargâhından başlayan Akar ve beraberindekiler, Kıbrıs’taki komutanlarla toplantı yaptıktan sonra Girne Beşparmak Dağları’nda üslenen Komando Alayı’nı ziyaret etti.

‘Komşularımız akıllarını başlarına toplasın’

KAPALI MARAŞ’I İNCELEDİ

Komandoların pusu ve yakın muhabere eğitimlerini denetleyen Akar, dağcılık eğitimi faaliyetlerini de izledi. Akar ve komuta heyeti, komandolarla birlikte aynı karavanadan yemek yedi ve askerlerin bayramını kutladı. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin komuta heyeti daha sonra Gazimagosa kenti yakınındaki 1974 Kıbrıs Barış Harekatı’ndan bu yana kapalı tutulan Türk Silahlı Kuvvetleri denetimindeki Maraş kentine gitti. Akar ve komutanlar, karadan ve helikopterle incelediği Maraş kentindeki askerlerden brifing aldıktan sonra Kıbrıs Rum yönetimi ve Yunanistan’a yönelik bir dizi mesaj verdi. Akar, Kıbrıs sorununun çözümü müzakerelerinde Türkiye’nin garantörlük hakkının kaldırılarak Türk askerinin Ada’dan tamamen ayrılmasını isteyen Kıbrıs Rum yönetimi ve Yunanistan’ı uyardı. Akar şunları söyledi:

“Garanti ve ittifak anlaşmalarından vazgeçmek veya sulandırmak gibi birtakım girişimlerin hiçbir sonuç vermeyeceğini şimdiden söyleyebiliriz. Garantörlük hak ve sorumluluklarımızı bugüne kadar eksiksiz, aksaksız yerine getirdik, bundan sonra da getirmeye kararlıyız. Bunu yerine getirebilmek için de Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Ada’daki varlığı şart, bunu da herkes böyle bilsin.”

‘Komşularımız akıllarını başlarına toplasın’

TÜRKİYE TEKLİFİNE BM’DEN DESTEK

BİRLEŞMİŞ Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, doğu Akdeniz’deki sondaj krizini sona erdirmek amacıyla Türk tarafının sunduğu, ‘Rum-Türk ortak komisyon kurulsun’ teklifine destek verdi. Guterres, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya mektup göndererek, Rumların iki kez reddettiği teklifi not ettiğini belirterek, “Gerginliklerin azaltılması için tüm çabalar memnuniyetle karşılanmaktadır” dedi.

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