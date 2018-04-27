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    Haberler >Gündem>Komşuları şüphelenince korkunç gerçek ortaya çıktı!

    Komşuları şüphelenince korkunç gerçek ortaya çıktı!

    AA
    27.04.2018 - 13:57 | Son Güncelleme:

    Muğla'nın Fethiye ilçesinde evli çift, evlerinde ölü bulundu. Polis ekipleri, evinde tavana asılı cesedi bulunan kişinin, eşini öldürdükten sonra intihar ettiği ihtimali üzerinde duruyor

    Akarca Mahallesi'nde yaşayan Abdulvahap (56) ile eşi Sevil Bektaş'tan (43) haber alamayan komşuları, evlerinin camını kırarak içeriye girdi. Sevil Bektaş'ın koridorda hareketsiz yattığını gören komşuları, durumu polis ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.  Ekipler, başına sert cisimle vurulan kadının hayatını kaybettiğini belirledi.  Evde yapılan aramada Abulvahap Bektaş'ın cesedi, üst kattaki tavana asılı bulundu.  Polis ekipleri, Abdulvahap Bektaş'ın eşini öldürdükten sonra kendisini tavana asarak intihar ettiği ihtimali üzerinde duruyor.  Bektaş çiftinin cenazeleri, Fethiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

    Etiketler: MUĞLA , Cinayet , gündem
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