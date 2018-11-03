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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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İHA
03.11.2018 - 09:27, Son Güncelleme:

Komşuları kokuya dayanamadı... 10 gün sonra bulundu

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Komşuları kokuya dayanamadı... 10 gün sonra bulundu

İstanbul Güngören’de bir evden aşırı koku geldiği ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri, çilingir yardımıyla girdiği evde cesetle karşılaştı. Olay yerinde yapılan incelemelerde ekipler şahsın yaklaşık 10 gün önce öldüğünü belirledi.

Olay, saat 19.30 sıralarında Güngören ilçesi Sanayi Mahallesi Ademyavuz Sokak'ta bulunan bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, apartmanın üçüncü katındaki dairede tek başına yaşayan Asım Aktaş’ın (63) evinden aşırı koku gelmeye başladı. Yaklaşık 10 gündür Asım Aktaş’tan haber alamayan komşuları evden kötü koku gelmesi üzerine 112 acil servise durumu bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri, çilingir yardımıyla eve girdi. Sağlık ekipleri, oturma odasında yerde yatar vaziyette bulunan Asım Aktaş’ın cansız bedeniyle karşılaştı.

Bunun üzerine eve gelen olay yeri inceleme ekiplerinin pencereleri açılmasıyla koku mahalleyi sardı. Komşuları ve sokakta bulunan vatandaşlar, kokuyu nedeniyle burunlarını kapattı. Yapılan incelemenin ardından Asım Aktaş’ın yaklaşık 10 gün önce öldüğü belirlendi. Olay yeri incelemelerinin ardından ceset, Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Öte yandan Aktaş’ı tanıdığını belirten Ali Rıza Kaygız, "Kahveye geliyordu, beraber çay içiyorduk, muhabbet ediyorduk. Bir ara görmedim, iki üç aydır göremiyordum. ‘Memlekete gideceğim’ diyordu" dedi.

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