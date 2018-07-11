Komşular kavga etti, kazanan kediler oldu

İzmir'in Bornova ilçesi Evka-3 mahallesinde yaşayan ve barınak gönüllüsü olan, buralardan aldığı kedi ve köpeklere evinin kapısını açan Meral Aslan, yaşam alanını da hayvanlara göre düzenledi. Önceliği engelli kediler olan ve tedavilerini veterinerler ile birlikte yapan Aslan, yine hayvanlar için evinin yanında bir yuva kurdu. Burada da hayvanları besleyen Meral Aslan, iddiaya göre aynı apartmanda yaşadığı komşusu Mehmet G.'nin tepkisine maruz kaldı. Sokakta baktığı 10'a yakın köpeğinin olduğunu söyleyen Aslan, "10 sokak köpeğim var. Onları genelde gece saatlerinde beslemeye çalışıyorum. Bir gün yine onlara kuru mama verecektim. Mamaları kaplara koyduktan sonra yemeleri için de başlarında bekliyorum. Birden biri 'Oraya mama koyma' diye bağırdı. İlk önce algılayamadım. Daha sonra apartmandan bir kişi olduğunu gördüm. Bana 'Burada hayvanları besleme. Köpek yuvasına çevirdin' dedi. Sakin olmaya çalıştım. Hayvanları besleyeceğimi söyledim. Kaldırımlar ve belediye parkları sokak hayvanlarına ait. Betonlaşan dünyada çok fazla yaşam alanları zaten yok canların. Daha sonra bu kişi kızı ile birlikte bana hakaret etti. Bunun üzerine ben de polise giderek şikayette bulundum" diye konuştu.

5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nun 19'uncu maddesi 'a' bendine göre hayvanları besleyenlere engel olmanın suç olduğunu söyleyen Aslan, şikayetin ardından devreye arabulucunun girdiğini belirtti.

Arabulucu ile yaptıkları görüşmelerin ardından Meral Aslan, hayvanlara bakmanın zorluğunun anlaşılması açısından ilginç bir teklifte bulundu. Aslan, şikayetinden kedi maması alınması karşılığında vazgeçeceğini söyledi. Bunun üzerine Mehmet G. teklifi kabul etti. 15 kiloluk 6 paket kedi maması alan şüpheli, bunu Aslan'a teslim etti. Aslan, "Kedi mamalarını aldıktan sonra uzlaştık. Ben çocuklarımı besliyorum ve her zaman beslemeye de devam edeceğim" dedi.

DAVA AÇILMADAN DOSYA KAPANDI

Arabulucu Mehmet Karanlık da dosya kendisine geldiğinde bunu incelediğini söyledi. Aslan'ın hayvansever biri olduğunu gördüğünü kaydeden Karanlık, "Aslan, hayvanları beslediği esnada hakarete maruz kalmış. Ben kendisine çözüm önerilerini sundum. Hangi şartlarda uzlaşıp uzlaşmayacağını sordum. Sokak hayvanlarına mama alması halinde kendisi ile uzlaşabileceğini söyledi. Biz de şüpheli ile yaptığımız müzakereler sonucu kendisine 400 TL tutarında mama aldırarak dosyayı böylece kapattık" dedi.