Komşuda yıkım başladı: 'Bombanın üzerinde oturuyormuşuz'

İstanbul Kartal'da çöken Yeşilyurt Apartmanı'nın bitişiğindeki 10 katlı binanın yıkımına başlandı.

Çökme tehlikesi olduğu için daha önce boşaltılan binadan, itfaiye asansörü ile apartman sakinlerinin sadece değerli eşyalarını almalarına belirli bir süre imkan verilmişti.

Bina sakinlerine ait değerli eşyaların çıkarılması için de bugün çalışma yapıldı. Her haneden bir kişi, itfaiye merdiveni ile çıkarıldığı kattan değerli eşyalarını aldı.

Polis gözetiminde yaşadığı kata çıkarılan vatandaşlardan riski kabul ettiğine dair bir imza alındı.

Tahliye işleminin tamamlanmasının ardından riski binanın yıkımına başlandı.

Yıkım için gerekli araçlar alana getirilerek, enkaz alanı tamamen boşaltıldı ve güvenlik anonsları yapıldı.

Daha sonra başlayan yıkım çalışmalarını Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve İstanbul Valisi Ali Yerlikaya bir süre takip etti.

Kurum, akşam saatlerinde, çöken bina çevresindeki 10 apartmanın analiz edildiğini ve 8'inin yıkımına karar verildiğini açıklamıştı.

"MEĞER BOMBANIN ÜZERİNDE OTURUYORMUŞUZ"

Yeşilyurt Apartmanının çökmesinin ardından, çökme tehlikesi olduğu belirlenen 10 katlı Yunus Apartmanı boşaltılmıştı. Apartman sakinlerinin itfaiye asansörüyle çıkıp sadece değerli eşyalarını almalarına izin verilmişti.

Yunus Apartmanı sakinlerinden Şükriye Durmaz "Burada ben 4 yıldır oturuyorum. Binada güvende olduğumu zannediyordum. Meğerse bir bombanın üzerinde oturuyormuşuz, haberimiz yokmuş. Bundan bir ay önce binada toplantı yapılmıştı. Diğer komşular tarafından dille getirildi. Binamızın kolanlarında 'çatlaklar falan var' dediler. Şimdi yan binamız yıkıldığı için bizim binamızın hasarı daha da çok oldu. Belki de bizim binada birlikte yıkılacaktı, daha da bir faciaya olacaktı.

Çok üzgünüz yandaki komşularımızdan 21 kişi öldü. Yaralılar var. Çok üzgünüm ben tek başıma yaşıyorum. Burası zaten 3 kat için ruhsat vermişler. Bende 9 katta oturuyordum. Bugüne kadar iyiydik ama Çarşamba günü yaşanan olay hepimizi mahvetti.

Şuanda çok üzgünüz binamız yıkılıyor ama biz sadece izliyoruz. İçeriye girip değerli şeylerimizi almak için bir 5 dakika zaman verdiler. Bütün anılarımız resimlerimiz hatıralarımız kaldı. Çok üzgünüz ama tabi diğer apartman çökünce ölenler olunca biz şükür ediyoruz. Bunun için de çok üzgünüz yani diyecek bir şey yok çok üzgünüz " dedi.

Ekiplerin yıkım çalışmalarına sabahın erken saatlerinde devam edileceği öğrenildi.