Komşuda yıkım başladı: 'Bombanın üzerinde oturuyormuşuz'

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriKomşuda yıkım başladı: 'Bombanın üzerinde oturuyormuşuz'
GeriGündem Komşuda yıkım başladı: 'Bombanın üzerinde oturuyormuşuz'
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
AA - DHA
10.02.2019 - 19:03, Son Güncelleme:

Komşuda yıkım başladı: 'Bombanın üzerinde oturuyormuşuz'

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

KARTAL'da çöken Yeşilyurt Apartmanı'nın bitişiğindeki 10 katlı Yunus Apartmanı'nın, çökme tehlikesi nedeniyle yıkımına başlandı. Akşam saatlerinde başlayan ve bir süre sonra ara verilen yıkımın sabah tekrar başlayacağı öğrenildi. Yunus Apartmanı sakinlerinden Şükriye Durmaz "Binada güvende olduğumu zannediyordum. Meğerse bir bombanın üzerinde oturuyormuşuz, haberimiz yokmuş. İçeriye girip değerli şeylerimizi almak için bir 5 dakika zaman verdiler. Bütün anılarımız resimlerimiz hatıralarımız kaldı. Çok üzgünüz ama tabi diğer apartman çökünce ölenler olunca biz şükür ediyoruz." diye konuştu.

İstanbul Kartal'da çöken Yeşilyurt Apartmanı'nın bitişiğindeki 10 katlı binanın yıkımına başlandı.

Çökme tehlikesi olduğu için daha önce boşaltılan binadan, itfaiye asansörü ile apartman sakinlerinin sadece değerli eşyalarını almalarına belirli bir süre imkan verilmişti.

Komşuda yıkım başladı: Bombanın üzerinde oturuyormuşuz

Bina sakinlerine ait değerli eşyaların çıkarılması için de bugün çalışma yapıldı. Her haneden bir kişi, itfaiye merdiveni ile çıkarıldığı kattan değerli eşyalarını aldı.

Polis gözetiminde yaşadığı kata çıkarılan vatandaşlardan riski kabul ettiğine dair bir imza alındı.

Tahliye işleminin tamamlanmasının ardından riski binanın yıkımına başlandı.

Komşuda yıkım başladı: Bombanın üzerinde oturuyormuşuz

Yıkım için gerekli araçlar alana getirilerek, enkaz alanı tamamen boşaltıldı ve güvenlik anonsları yapıldı.

Daha sonra başlayan yıkım çalışmalarını Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve İstanbul Valisi Ali Yerlikaya bir süre takip etti.

Komşuda yıkım başladı: Bombanın üzerinde oturuyormuşuz

Kurum, akşam saatlerinde, çöken bina çevresindeki 10 apartmanın analiz edildiğini ve 8'inin yıkımına karar verildiğini açıklamıştı.

Komşuda yıkım başladı: Bombanın üzerinde oturuyormuşuz

"MEĞER BOMBANIN ÜZERİNDE OTURUYORMUŞUZ"

Yeşilyurt Apartmanının çökmesinin ardından, çökme tehlikesi olduğu belirlenen 10 katlı Yunus Apartmanı boşaltılmıştı. Apartman sakinlerinin itfaiye asansörüyle çıkıp sadece değerli eşyalarını almalarına izin verilmişti.

Yunus Apartmanı sakinlerinden Şükriye Durmaz "Burada ben 4 yıldır oturuyorum. Binada güvende olduğumu zannediyordum. Meğerse bir bombanın üzerinde oturuyormuşuz, haberimiz yokmuş. Bundan bir ay önce binada toplantı yapılmıştı. Diğer komşular tarafından dille getirildi. Binamızın kolanlarında 'çatlaklar falan var' dediler. Şimdi yan binamız yıkıldığı için bizim binamızın hasarı daha da çok oldu. Belki de bizim binada birlikte yıkılacaktı, daha da bir faciaya olacaktı.

Çok üzgünüz yandaki komşularımızdan 21 kişi öldü. Yaralılar var. Çok üzgünüm ben tek başıma yaşıyorum. Burası zaten 3 kat için ruhsat vermişler. Bende 9 katta oturuyordum. Bugüne kadar iyiydik ama Çarşamba günü yaşanan olay hepimizi mahvetti.

Şuanda çok üzgünüz binamız yıkılıyor ama biz sadece izliyoruz. İçeriye girip değerli şeylerimizi almak için bir 5 dakika zaman verdiler. Bütün anılarımız resimlerimiz hatıralarımız kaldı. Çok üzgünüz ama tabi diğer apartman çökünce ölenler olunca biz şükür ediyoruz. Bunun için de çok üzgünüz yani diyecek bir şey yok çok üzgünüz " dedi.

Ekiplerin yıkım çalışmalarına sabahın erken saatlerinde devam edileceği öğrenildi.

Bakan Kurum duyurdu: Kartalda 8 bina yıkılacak
Bakan Kurum duyurdu: Kartal'da 8 bina yıkılacak
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Tek tip askerlik sistemi ne zaman yürürlüğe girecek? Askerlik süresi düşecek mi?

Valiz içinde bulunan kadın cesedi için savcılıktan açıklama

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu 'Yüzleşme' dizisinin setini ziyaret etti

7 köpek ayakları bağlı halde ölü bulundu