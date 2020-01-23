Komşuda ilk kadın Cumhurbaşkanı

YUNANİSTAN’da Danıştay Başkanı Ekaterini Sakellaropulu ülkenin ilk kadın cumhurbaşkanı oldu. 300 üyeli parlamentoda dün yapılan ve 294 milletvekilinin katıldığı oylamada Sakellaropulu 261 oy ile seçildi. Başbakan Kiriakos Miçotakis’in aday gösterdiği ve ana muhalefetteki Radikal Sol Koalisyon (SYRİZA) partisinin de desteklediği Sakellaropulu, 13 Mart’ta yemin ederek görevine başlayacak. Sakellaropulu oylama sonrası yaptığı ilk açıklamasında, “İstikrar ve demokrasi ögesi, çağdaş hukuk devleti Yunanistan’ın bu konumunu güçlendirmesi için toprak egemenliğinin teminat altına olması şarttır” diye konuştu.

KEDİLERİ ÇOK SEVİYOR

64 yaşındaki Ekaterini Sakellaropulu, ülkenin siyasetçi geçmişi olmayan ikinci cumhurbaşkanı oldu. Çevre ve havyan dostu olan yeni Yunan Cumhurbaşkanı, kedileri de çok seviyor. Yunanistan’ın ilk kadın danıştay başkanı da olan Sakellaropulu, cumhurbaşkanı adaylığı açıklandıktan sonra sosyal medya hesaplarını kapatmıştı. Niovi adında bir kızı olan Sakellaropulu’nun, boşandıktan sonra tanıştığı hukuk danışmanı Pavlos Kotsonis ile uzun bir birlikteliği bulunuyor.