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    Komşu kızına taktığı altını 7 yıl sonra geri istemişti. 'Ben de komşumun takısını 8 yıl sonra iade etmiştim'

    Hürriyet Haber
    02.03.2018 - 08:01 | Son Güncelleme:

    Komşularının kızının düğününde taktıkları çeyrek altını mektupla geri istemeleriyle gündeme gelen aile, konuştu. Mektubu eşi Ö.K.'nın hazırladığını belirten M.K., "Ben de aynı şekilde bir komşumun takısını 8 yıl sonra iade etmiştim" dedi

    KAYSERİ'de eski komşuları Meryem Ç.'den, 7 yıl önce kızının düğününde taktıkları çeyrek altını, not göndererek geri isteyen M.K. ile kocası O.K., bunun normal olduğunu söyledi. Habertürk Gazetesi'nden Kenan Taşkın'ın haberine göre, notu kendisinin hazırladığını belirten 2 çocuk babası Ö.K, "Bu aile komşumuzdu, bizi davet ettiler, biz de âdet olmuş, çeyrek altını taktik. Bunu kötü niyetle istemedik. Ben 260 liralık çeyreğinde de değilim ama olmayınca 'Neden bu hakkım kalsın?' dedim. İhtiyacım da yok. 30 ve 38 yaşında iki bekâr oğlumuz var. Evlenmelerinden umudu kestik. Bunda ters bir şey var mı? Mektubu ben yazdım. Kadın aradığında eşimle muhatap olması için eşimin de telefonunu verdim, ne var bunda? isterdik ki eşimi arayarak 'Keşke çocuğunuzun düğününe gelseydik ama olmamış, biz böyle iade ediyoruz' desin.

    'MEDENİ BİR ŞEKİLDE İSTEDİK'

    Kimseyi tehdit de ısrar da etmediklerini ifade eden M.K. ise "Medeni bir şekilde oğlum evlenmeyince takıyı geri istedim. İnsanlar arkadaşlarının, komşularının düğününe niye gider? Takı takar, yarın öbür gün senin de oğlun ya da kızın evleneceği zaman onları çağırırsın, onlar gelir takı takar. Çocuğumun sünnet düğününde takı takan bir komşumun taktığı çeyrek altını o istemeden 8 yıl sonra kendisine iade ettim. Bu âdettir. Bunlar çok anormal bir durum değil" dedi.

    Uzak mahallelerde oturduklarından takıyı not yazarak istediğini anlatan M.K., "Bizim paraya pula ihtiyacımız yok. Kaldı ki gelinin annesi Meryem Hanım da 'takıyı ne zaman isterseniz veririz' gibi laflar da etmişti bana" ifadesini kullandı.

    Komşu kızına taktığı altını 7 yıl sonra geri istemişti. Ben de komşumun takısını 8 yıl sonra iade etmiştim

    Şaşkına çeviren mektup... Komşu kızına taktığı altını 7 yıl sonra geri istediŞaşkına çeviren mektup... Komşu kızına taktığı altını 7 yıl sonra geri istedi

    Etiketler: Kayseri , çeyrek altın , altın , düğün , takı , son dakika
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