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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Yüksel KOÇ / DHA
16.11.2018 - 14:13, Son Güncelleme:

Komşu kavgasında mahkemeden ilginç karar

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Komşu kavgasında mahkemeden ilginç karar

MAHKEME, saksıyı silahtan sayarak, kiracısı da olan komşusuna saksı atan kadını, "Silahla basit yaralama" suçundan 1800 lira adli para cezasına çarptırdı. 

Kiracısı da olan komşusu N.D.’ye (43) içi toprak dolu saksı atarak yaraladığı gerekçesi ile "Basit yaralama" suçundan hakkında dava açılan Z.T.’nin (53) yargılandığı davada mahkeme, saksıyı silahtan saydı. Mahkeme, Z.T.’yi, "Silahla basit yaralama" suçundan 1800 lira adli para cezasına çarptırdı. 

İstanbul Anadolu 46. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davaya tutuksuz yargılanan Z.T. ve N.D. katıldı. Savunmasını yapan tutuksuz sanık Z.T. müşteki N.D.’nin eşi İ.T.’nin imam nikahlı eşi olduğunu ve eşinin N.D.’yi kendilerine ait olan oturdukları dairenin karşısındaki daireye yerleştirdiğini savundu. Olay günü müşteki N.D.’nin kendisine doğru elinde bıçakla geldiğini savunarak, "Elinde bıçağı görünce bana saldıracağından korktum ve gördüğüm saksıyı müştekiye doğru fırlattım" dedi. Oturduğu daireyi Z.T.’nin eşi İ.T.’den kiraladığını, aylık 800 lira kira ödediğini söyleyen müşteki N.D., "Kesinlikle İ.T.’nin imam nikahlı eşi değilim. Sanık ile eşinin boşanma davaları sürüyor, sanık boşanma davasına delil olarak kullanmak için bana iftira atmıştır" dedi.

SAKSI SİLAHTAN SAYILDI

Mahkeme, sanığı, "Basit yaralama" suçundan 120 gün adli para cezası ile cezalandırdı. Sanığın müştekiye attığı saksıyı silahtan sayan mahkeme cezayı, "Silahla basit yaralama" suçundan 180 güne çıkardı. Sanığın suçu haksız tahrik altında işlediğine hükmeden mahkeme, sanığın cezasını 90 gün adli para cezasına düşürdü. Mahkeme, sanığın, günlüğü 20 liradan 1800 lira adli para cezası ödemesine hükmetti. 

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