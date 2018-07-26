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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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26.07.2018 - 13:04, Son Güncelleme:

Komşu dehşeti! 'Çamaşırları kirletmeyin' deyince...

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Komşu dehşeti! 'Çamaşırları kirletmeyin' deyince...

Adana’da 3 çocuk annesi Saide Güngör, balkondaki çamaşırı kirletmemeleri konusunda uyardığı üst komşusu 2 kız kardeş tarafından evinde öldüresiye darp edildi.

Alınan bilgiye göre, Yeşilyurt Mahallesi’ndeki 3 katlı evde meydana gelen olayda, 33 yaşındaki 3 çocuk annesi Saide Güngör, balkondaki çamaşırlarını kirlettiğini ileri sürdüğü komşularını ev sahibine şikayet etti. İddiaya göre, üst komşuları S.A. ve D.A. Güngör’ün evini bastı. Güngör öldüresiye darp edildikten sonra, olayı gerçekleştiren iki kardeş evlerine çıktı. Güngör ise polise başvurdu. Gözaltına alınan iki kardeş ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Saide Güngör olay anını şöyle anlattı;

“Üst kat komşumuz, çamaşırlarımın üzerinden örtüleri çırpıyordu. Ben de uyardım, o da temiz bir şey olmaz dedi. Çamaşırlarım balkonda seriliyken, üzerinden çöp falan atıyor. Bunun üzerine durumu ev sahibimize bildirdim. Ev sahibi üst kattaki komşularla görüşmüş. Dün akşam 18.30 sıralarında çocuklarım aşağıda oyun oynadığı sırada, balkonda onları izlemeye başladım. Balkona oturmamla birlikte üst kattan başımdan aşağı 2 kova su döktüler. Birincisinde döktüğünde, 'sen bizi ev sahibine şikayet ettin' dedi. İkincisinde ise 'al bir daha döküyorum, tekrar şikayet et' dedi.”

"PARKE TAŞI ATTILAR, KAPILARI TEKMELEYEREK İÇERİ GİRDİLER"

Balkonda oturduğu sırada hakarete uğradığını söyleyen Güngör, ”Bana hakaret edip küfrettiler. Sonra balkonuma parke taşları attılar. O arada çocuklarım balkonda olsaydı başlarına gelseydi ne yapardım. Olayı gerçekleştiren, S.A., D.A. tahta ve demir kapıları tekmelemeye başladı. Ev sahibinin kardeşi ne oluyor, kapıları kıracaksınız dedi. Sonra S.A., D.A. tekrar yukarı çıktı. Tekrardan ellerinde taşla kapıma geldiler. Balkondaki tahta kapımı kırıp evimin içerisine girdiler. Sonra içeriye girip S.A., D.A. elimi ısırdı, saçıma yapışıp, 'son günlerin' dediler. 'Seni burada oturtmayacağız, çıkartacağız' dediler. İki kardeş kollarımdan tutup beni darp etti” ifadelerini kullandı.

 

"DARP ESNASINDA ÇENEM ÇATLADI"

Saçlarından tutularak evinin içinde dövüldüğünü aktaran Güngör, "Darp esnasında, çenemde çatlaklık oluşmuş. Plastik cerrahinin görmesi gerekiyor. Gerekirse ameliyat olacakmışım. İnce belimde ise ödem oluşmuş. Genel cerrahinin görüp duruma göre ameliyat edeceğini öğrendim. Şu an zorla konuşuyorum, bu boyunluk çenemin hareket etmemesi için takıldı. Cumhurbaşkanıma, Adana Valisine sesleniyorum. Ben mağdur durumdayım. Kendi can güvenliğim ve çocuklarımın can güvenliği yok. Yardım istiyorum” dedi.

 

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