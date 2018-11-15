Komisyonda gerginlik! Bakan Soylu: Hangi ülkede yaşıyorsunuz
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda söz alan HDP Mardin Milletvekili Ebru Günay, bölgedeki operasyonları "işgal" olarak nitelendirince tartışma çıktı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Ne işgalinden bahsediyorsunuz. Hangi ülkede yaşıyorsunuz" tepkisini gösterdi.
HDP'li vekiller yerlerinden kalkarak Soylu'nun yanına doğru ilerleyince bir anda ortalık karıştı, diğer vekiller araya girerek olayın büyümesini önledi.
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