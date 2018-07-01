Komiser yardımcısına su parkında sürpriz evlilik teklifi

Feke ilçesinde bir okulda beden eğitimi öğretmenliği yapan Adem Kurtoğlu, 3 ay önce Emniyet Müdürlüğü’nde görevli komiser yardımcısı Ümmü Atılgan’la tanıştı. Kısa sürede genç polise aşık olan Kurtoğlu, aşkına karşılık bulunca evlenme teklifi etmek için arkadaşlarıyla plan yaptı. Öğretmenliğe başlamadan önce yüzme eğitimi verdiği Yüreğir ilçesindeki aqua parktaki arkadaşlarıyla görüşen Kurtoğlu, ’Çocukların ilk aşkı annesi olurmuş. Sen de benim çocuğumun ilk aşkı olur musun? Benimle evlenir misin? Umutla beklediğim yarınım olur musun?’ yazılı pankart hazırlattı.



Arkadaşlarıyla birlikte su parkına gelen çift, bir süre dinlendikten sonra DJ tarafından mikrofonla dalga havuzuna çağrıldı. Bu sırada havuzdaki cankurtaranlar tarafından havuzun duvarına, teklif metni ve çiftin fotoğrafının yer aldığı pankart asıldı. Havuzdaki vatandaşlar pankartı görünce çifti alkışladı. Genç öğretmen, komiser yardımcısının önünde diz çöküp evlilik alyansını parmağına takarken, işletme görevlileri de şampanya patlattı. Mutluluğu gözlerinden okunan Ümmü Atılgan, Adem Kurtoğlu’nun teklifine ’Evet’ dedikten sonra müstakbel eşinin boynuna sarılıp öptü.

Adem Kurtoğlu, 4 yaşından beri yüzme sporuyla uğraştığı için su parkında evlilik teklifi yaptığını söyledi. Kentin sıcağından kurtulmak için geldikleri havuzda evlenme teklifi sürprizini beklemediğini belirten Ümmü Atılgan ise önümüzdeki yıl ilkbaharda nikah ve düğün hayalleri kurduklarını kaydetti.