Komiser yardımcısı çiftin tartışması kanlı bitti
ANKARA Çankaya’da yaşayan Gölbaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görevli komiser yardımcısı Hasan Hüseyin Güzel (28), Ankara Emniyet Müdürlüğü Toplum Destek Şubesi’nde görevli komiser yardımcısı nişanlısı Yeliz Yıldızoğlu (27) ile önceki akşam evinde buluştu.
İddiaya göre, düğün hazırlığı yapan çift, tartışmaya başladı. Kavganın uzaması üzerine Güzel’in babası “Önümüzde tartışmayın, dışarıda konuşun” dedi. Çift, Güzel’e ait otomobile konuşmaya indi. Gece yarısı ise silah sesi yükseldi. Olay yerine gelen ekipler Yıldızoğlu’nun öldüğünü, Güzel’in ağır yaralandığını belirledi. İncelemede Güzel’e ait beylik tabancasından çıkan kurşunlardan birinin Güzel’in ensesinden girdiği, Yıldızoğlu’nun ise çene altından giren tek kurşun ile öldüğü ortaya çıktı. İlk bulgulara göre Yıldızoğlu’nun beylik tabancasını aldığı nişanlısı Güzel’i vurup intihar ettiği değerlendiriliyor.
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