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    Komiser ve eşi şehit olmuştu... 7 yıl sonra Vali Sonel aynı sahada

    Hürriyet Haber
    10.04.2018 - 15:44 | Son Güncelleme:

    Tunceli Valisi Tuncay Sonel, Tunceli'de 2011 yılında terör örgütü mensupları tarafından halı sahada maçı sırasında yapılan saldırı sonucu şehit olan Komiser Cem ve eşi Dilay Kerman adına aynı halı sahada düzenlenen futbol müsabakasına katıldı.

    İl Emniyet Müdürlüğünce, 10 Nisan Polis Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen programda teröristlerce şehit edilen Kerman çifti anıldı.

    Komiser ve eşi şehit olmuştu... 7 yıl sonra Vali Sonel aynı sahada

    MÜSABAKA AYNI HALI SAHADA YAPILDI

    Teröristlerin 7 yıl önce saldırı düzenlediği Alibaba Mahallesi'ndeki müsabakada Vali Tuncay Sonel, İl Emniyet Müdürü Doğu Ateş, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Ali Kahraman, AK Parti İl Başkanı Fatih Tek, esnaf ve polis memurları sahaya çıktı.

    Oluşturulan takımlar arasında oynanan ve berabere biten maçın ardından Vali Sonel, müsabakaya katılanlara ve izleyicilere karanfil dağıttı.

    Komiser ve eşi şehit olmuştu... 7 yıl sonra Vali Sonel aynı sahada

    NE OLMUŞTU?

    4 Eylül 2011'de, Alibaba Mahallesi'ndeki halı sahada Asayiş Şubesi personeli aralarında maç yaptıkları esnada teröristlerce düzenlenen saldırıda Komiser Cem Kerman yaralı olarak kaldırıldığı Tunceli Devlet Hastanesinde, saha kenarında maçı izleyen öğretmen eşi Dilay Kerman ise olay yerinde şehit olmuştu.

    Etiketler: nomobile , gündem
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