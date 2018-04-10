Komiser ve eşi şehit olmuştu... 7 yıl sonra Vali Sonel aynı sahada

İl Emniyet Müdürlüğünce, 10 Nisan Polis Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen programda teröristlerce şehit edilen Kerman çifti anıldı.







MÜSABAKA AYNI HALI SAHADA YAPILDI

Teröristlerin 7 yıl önce saldırı düzenlediği Alibaba Mahallesi'ndeki müsabakada Vali Tuncay Sonel, İl Emniyet Müdürü Doğu Ateş, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Ali Kahraman, AK Parti İl Başkanı Fatih Tek, esnaf ve polis memurları sahaya çıktı.



Oluşturulan takımlar arasında oynanan ve berabere biten maçın ardından Vali Sonel, müsabakaya katılanlara ve izleyicilere karanfil dağıttı.

NE OLMUŞTU?

4 Eylül 2011'de, Alibaba Mahallesi'ndeki halı sahada Asayiş Şubesi personeli aralarında maç yaptıkları esnada teröristlerce düzenlenen saldırıda Komiser Cem Kerman yaralı olarak kaldırıldığı Tunceli Devlet Hastanesinde, saha kenarında maçı izleyen öğretmen eşi Dilay Kerman ise olay yerinde şehit olmuştu.