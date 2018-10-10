‘Kombin’in korkuya faydası yok
MHP Genel Başkanı Bahçeli’nin ‘ittifakta siyasi kombin modeli’ açıklamasına CHP’den “Bu kombin nasıl bir kombinasyona dönüşecek göreceğiz. ‘Kombin’in korkuya faydası yok, korkunun ecele faydası yok” yorumu geldi.
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, “İttifakta siyasi kombin modelini hayata geçirebiliriz” sözlerini, “AK Parti ile MHP arasındaki ilişki siyasi bir ilişki değil. Aralarında başka ilişki var. O yüzden siyaset terimleri yerine neoklasik moda terimleri kullanmaya başladılar. ‘Kombin’in, korkuya faydası yok” diye değerlendirdi. TBMM’de basın toplantısı düzenleyen Özel, gazetecilerin sorusu üzerine yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:
“Aralarında başka ilişki var. O yüzden siyaset terimleri yerine neoklasik moda terimleri kullanmaya başladılar. Kombin yapacaklarmış. Yeni ‘kombin’i dikkatle takip ediyoruz. Bu kombin nasıl bir kombinasyona dönüşecek göreceğiz. ‘Kombin’in korkuya faydası yok, korkunun ecele faydası yok. Şapkadan tavşan çıkarayım derken şimdi yaldızlı kombin çıkarmışlar.”
ADAM KESMEYE ATK BAŞKANI GELMİŞ
Özel, Bahçeli’nin, “Dünya 5’ten büyükse, PKK’nın 5 tepe yöneticisinin bir gece ansızın tepesine binilmelidir” sözleriyle, AK Parti’yi kendilerine şikâyet ettiğini ifade ederek, “Bu kadar sıkı ilişkileri sürdürürken, birlikte kombin yapacakları yerde otursunlar terörle mücadele sorununu konuşsunlar” dedi.
Özel, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı olayına ilişkin olarak ise “Suudi Arabistan, dünyanın hangi coğrafyasında, hangi devletinde özel jetle ajanları yollayıp, vatandaşını katlettirip, parçalara ayırıp ülkesine götürme cesaretini gösterebilir? Adam kesmeye, biçmeye, uygun parçalara ayırmaya adli tıp kurumu başkanını getirmiş. Bizimkiler böyle izliyor. Hadi bakalım Suudi Arabistan bunu Fransa, İngiltere, Almanya, İsviçre’de yapsın bakalım. Ondan sonra Türkiye’de haysiyet kalır mı, insanlar güvenir mi? Bu korku filmini, bizim topraklarımızda, bizim ülkemizde birileri çevirdi” dedi.
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