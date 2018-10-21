Kombinden kastım Cumhur İttifakı
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ‘siyasi kombin’ modeli üzerinden yapılan yorumlara “Kombinden ne kast ettiğimi kamuoyu anlamıyor.
Kombinden kasıt Cumhur İttifakı” siteminde bulundu. MHP Lideri Bahçeli, önceki gün partisinin 81 il başkanı ile genel merkezde bir araya geldi. Bahçeli, AK Parti ile birlikte heyetler arasında süren yerelde ittifaka ilişkin il başkanlarını bilgilendirdi. Toplantıda anayasal zorunluluklardan dolayı yerelde ittifaka ilişkin bir formül bulunması gerektiğini, bu formülün de heyetlerarası görüşmeler sonrasında belirleneceğini dile getiren Bahçeli, “Aday belirleme süreci karşılıklı anlayışa dayalı olarak yapılacak. Siz çalışmalarınızı yapın. Biz her ne kadar merkez yoklamasıyla adayları belirleyecek olsak da sizin tespitleriniz de önemli. Genel merkezin kendi inisiyatifinde belirlediği aday sayısı yüzde 1’dir” dedi.
Bahçeli, toplantıda, ‘siyasi kombin modeli’ni de anlattı. AK Parti ve MHP’nin farklı tüzel kişilikler olduğunu anımsatan Bahçeli, ‘siyasi kombinin Cumhur İttifakı çerçevesinde, her iki partinin bir araya getirilmesi gerektiği anlamı taşıdığını’ belirterek yerel seçimlerde de İstanbul dışındaki her ilde aday çıkaracaklarını vurguladı. ‘Siyasi kombin’ ile ilgili televizyon yorumcularına da sitem eden Bahçeli, şöyle devam etti: “Kombinden kastettiğimi kamuoyu anlamıyor. Akşam sabitlenmiş adaylar bilmeyerek, yorum yapıyor. Siyasi kombin literatürde de nasıl tanımlanıyor? Bu kadar açık, bunu anlamakta zorluk mu çekiliyor?”
Yorumları Göster
Yorumları Gizle