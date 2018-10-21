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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Umut ERDEM/ANKARA
21.10.2018 - 22:13, Son Güncelleme:

Kombinden kastım Cumhur İttifakı

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Kombinden kastım Cumhur İttifakı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ‘siyasi kombin’ modeli üzerinden yapılan yorumlara “Kombinden ne kast ettiğimi kamuoyu anlamıyor.

Kombinden kasıt Cumhur İttifakı” siteminde bulundu. MHP Lideri Bahçeli, önceki gün partisinin 81 il başkanı ile genel merkezde bir araya geldi. Bahçeli, AK Parti ile birlikte heyetler arasında süren yerelde ittifaka ilişkin il başkanlarını bilgilendirdi. Toplantıda anayasal zorunluluklardan dolayı yerelde ittifaka ilişkin bir formül bulunması gerektiğini, bu formülün de heyetlerarası görüşmeler sonrasında belirleneceğini dile getiren Bahçeli, “Aday belirleme süreci karşılıklı anlayışa dayalı olarak yapılacak. Siz çalışmalarınızı yapın. Biz her ne kadar merkez yoklamasıyla adayları belirleyecek olsak da sizin tespitleriniz de önemli. Genel merkezin kendi inisiyatifinde belirlediği aday sayısı yüzde 1’dir” dedi.

Bahçeli, toplantıda, ‘siyasi kombin modeli’ni de anlattı. AK Parti ve MHP’nin farklı tüzel kişilikler olduğunu anımsatan Bahçeli, ‘siyasi kombinin Cumhur İttifakı çerçevesinde, her iki partinin bir araya getirilmesi gerektiği anlamı taşıdığını’ belirterek yerel seçimlerde de İstanbul dışındaki her ilde aday çıkaracaklarını vurguladı. ‘Siyasi kombin’ ile ilgili televizyon yorumcularına da sitem eden Bahçeli, şöyle devam etti: “Kombinden kastettiğimi kamuoyu anlamıyor. Akşam sabitlenmiş adaylar bilmeyerek, yorum yapıyor. Siyasi kombin literatürde de nasıl tanımlanıyor? Bu kadar açık, bunu anlamakta zorluk mu çekiliyor?”

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