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    Komandolar da devrede... Gece boyu didik didik arandı... Korkunç şüphe...

    İHA
    04.07.2018 - 10:33 | Son Güncelleme:

    İzmir'in Tire ilçesinde kaybolan 1,5 yaşındaki Rüya Çelik ve anneannesini bulmak için çalışmalar gece geç saatlere kadar devam ederken, minik Rüya ve anneannesi için komandolar da devreye girdi. Öte yandan jandarmanın, 1,5 yaşındaki Rüya'nın anneannesi tarafından da kaçırılabileceği ihtimalini de düşündüğü öğrenildi.

    Tire ilçesine bağlı Derebaşı Mahallesi'nde meydana gelen olay, güvenlik güçlerini alarma geçirdi. Fatma Yenigün (56) ile torunu 1,5 yaşındaki Rüya Çelik, sabah saatlerinde evden ayrıldı. Yenigün ve 1,5 yaşındaki Çelik'ten bir daha haber alınamadı. Son günlerde yaşanan olaylar üzerine durum hemen jandarmaya bildirildi. Jandarma ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri, bölgede arama kurtarma çalışması başlattı. Güvenlik güçlerinin arazide geniş çaplı araması gece geç saatlere kadar devam etti.

    Komandolar da araziyi didik didik etti

    Öte yandan, arama ve kurtarma çalışmalarına komandolar da katıldı. Araziye dağılan deneyimli komandolar, minik Rüya ve anneannesine dair iz aradı. Geç saatlere kadar devam eden aramalarda, uzman köpeklerden de yardım alındı.

    Komandolar da devrede... Gece boyu didik didik arandı... Korkunç şüphe...Aramalarda ise bir müddet ara verilmişti. Havanın aydınlatılmasıyla da aramaların genişletildiği bildirildi. Bölgeye dün olduğu gibi bugünde dronelerin ve komandoların yönlendirildiği öğrenildi.

    Komandolar da devrede... Gece boyu didik didik arandı... Korkunç şüphe...Anneannesi mi kaçırdı?

    Öte yandan, kaybolan 1,5 yaşındaki Rüya Çelik ve anneannesi Fatma Yenigün ile ilgili bazı iddialar ortaya atılmıştı. Rüya'nın ailesi, bebeklerinin anneanne Fatma Yenigün tarafından da kaçırılabileceğini iddia etmişti. Bunun üzerine ise jandarmalar da soruşturmayı genişletti.

    Kaybolan Rüya'nın annesi ve babası konuştu
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    Bir kayıp bebek haberi de İzmirden... Rüya ile anneannesi her yerde aranıyorBir kayıp bebek haberi de İzmir'den... Rüya ile anneannesi her yerde aranıyor

    Etiketler: kayıp çocuk , komando , son dakika , haberler
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