Komando emir bekliyor

TSK ve ÖSO birlikleri, kent merkezini çıplak gözle gören tepelere mevzilendi. Zırhlı ve paletli araçlar, tanklar ve zırhlı personel taşıyıcılarla tepelere konuşlanan komandolar, jandarma ve polis özel harekât timleri (JÖH ve PÖH) kent merkezine girmek için emir bekliyorlar. Emrin gelmesi durumunda JÖH ve PÖH timleri, Afrin kent içindeki meskûn mahal operasyonlarını başlatacak.



SİVİLLERE DE TAKİP

Kıskaca alınan kentin sadece güneydoğu kesiminde sivillerin çıkışına imkân tanımak amacıyla yaklaşık 3 kilometrelik güvenlik koridoru bırakıldı. TSK, insansız hava araçlarıyla (İHA) sivillerin çıkışını ve çıkış sırasında yaşadıkları zorlukları yakından takip ediyor. Terör örgütü PYD/PKK’nın kentten ayrılmak isteyen sivilleri, iş makineleriyle engellemeye çalıştıkları, buna rağmen sivillerin teröristlere karşı direnmeleri de İHA’larla tespit edildi. TSK, Afrin’den çıkmaya çalışan sivil halkı engellemek maksadıyla yola yerleştirilen iş makinesinin vurularak imha edildiğini açıkladı.



11 KÖY DAHA TEMİZLENDİ

TSK ve ÖSO, harekâtın 55’inci gününde Afrin’in Korzlu, Serkanlı, Meydan Çakur, Yukarı Mesken, Naz Uşağı, Zerkanlı, Balal, Kafer Çil, Birka, Alicaro ve Hamoraco köylerini terör örgütlerinden temizledi. Terör örgütünün hâkimiyetinde bulunan tek belde Mabatlı’ya biraz daha yaklaşılırken, Kafer Çil’in alınmasıyla Afrin’in dış mahallelerine uzaklık 500-600 metreye kadar düştü. Dün itibarıyla batıdaki birlikler, doğudakilere göre kent merkezine daha yakın hale gelirken, ilçe merkezini kıskaca alan doğu ve batı hatları arasındaki mesafe bazı yerlerde derinliklere göre 2 ile 3 kilometreye kadar indi. Afrin harekâtı kapsamı dışında kalan Suriye’nin kuzeyinden Türkiye tarafına yapılan taciz atışlarına da TSK, Mardin Nusaybin’dan yapılan atışlarla karşılık verdi. TSK, bu atışlar sonucu 8 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.



ETKİSİZ HALE GETİRİLEN TERÖRİST SAYISI NASIL TESPİT EDİLİYOR?

GÜVENLİK uzmanın Abdullah Ağar, TSK’nın her gün düzenli olarak açıkladığı etkisiz hale getirilen terörist sayısının nasıl belirlendiğiyle ilgili Hürriyet’e şunları anlattı: “Silahlı insansız hava araçlarının (SİHA), taarruz helikopterlerinin ve hava akınlarını gerçekleştiren uçaklarımızın atış öncesi, atış anı ve atış sonrası hedeflerdeki hareketliliği ve ortaya çıkan etkiyi kayıt altına alan çok gelişmiş görüntüleme sistemleri var. Bununla birlikte tanklarımızın da gerek termal gerekse diğer mercek sistemleriyle hedefi atış ve sonrasında gözetleme kabiliyetleri var. Yani bütün bu ateş destek vasıtalarımız, atışın hedefteki tesirini görebiliyor, kayıt altına alabiliyor ve raporlandırmaya zemin hazırlayabiliyor. Ateş altına alınan hedefler sürekli İHA, insanlı keşif uçağı (İKU) ve askeri uydularımızla izleniyor. Sadece Afrin merkezde her gün ortalama 20-25 teröristin gömüldüğü biliniyor.”



30 BİN SİVİL AYRILDI

Askeri uzmanlar, Afrin merkezine yönelik operasyonların, sivillerin durumu ve çıkış hızlarına yönelik yapılacak ayrıntılı değerlendirme sonrası başlayacağı görüşünde. Merkezi Londra’da bulunan Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SİHG), TSK’nın Zeytin Dalı harekâtı nedeniyle Afrin’den bir günde 30 binden fazla sivilin evlerinden ayrıldığını bildirdi. Sivillerin rejim kontrolü ya da YPG’nin kontrolündeki dış mahallelere gittiği belirtildi.