Kom Mayo’nun sahibine oğlundan flaş dava

İş insanı Hasan Cansız, kendisine vasi altına alınması talebiyle vesayet davası açan oğlu Haluk Cansız’a karşı İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesinde vesayet davası açtı. Baba, oğlunun vesayet altına alınıp, kısıtlanması gerektiğini savundu. Baba Cansız, oğlu Haluk Cansız’ın diğer oğlu Atilla Cansız ile birlikte ölmeden mirasına konmayı amaçladığını, bunun için bazı karanlık kişilerden yardım aldıklarını iddia etti. Cansız, oğullarının, kendisine, yakınlarına bakabilme ehliyetine sahip, olmasına rağmen kısıtlamaya çalıştıklarını öne sürdü.



Hasan Cansız’ın avukatları Kezban Hatemi ve Nezihe Hıdıroğlu tarafından mahkemeye sunulan dava dilekçesinde, evlilik dışı ilişkiden olan Haluk Cansız’ı babasının nüfusuna alarak yurt dışında okuttuğu belirtildi. Dilekçede, Haluk Cansız’ın sürekli babasından para talep ettiği, istediği paranın verilmemesi halinde de agresifleştiği, babasını ve şirketlerini rahatsız ettiği, aile fertlerini darp ettiği, psikolojik rahatsızları ve alkol bağımlılığı olduğu, kendisine ve çevresine zararlı bir kişi olduğu iddia edildi. Dilekçede Haluk Cansız’a, eşi Deniz Cansız’ın vasi atanması talep edildi.



HALUK CANSIZ’IN AVUKATI: İDDİALAR HAKARET BOYUTUNDA



Haluk Cansız’ın avukatı Gülen Dokuzoğlu Can, baba Hasan Cansız’ın iddialarının hakaret boyutuna vardığını iddia ederek, yasal yollara başvuracaklarını açıkladı. Avukat Can, misilleme olarak müvekkiline karşı açılan vesayet davasının basına yansımış olmasının müvekkili ve ailesini derinden etkilediğini söyledi. Müvekkilinin bugüne kadar ailenin itibarını zedeleyecek davranışlardan çekindiğini kaydeden Can, şunları ifade etti:



"Bu sebeple de daha evvel kardeşi Atilla Cansız tarafından açılan vesayet davasında gerek kendisi gerekse eşi tanıklıktan çekilme haklarını kullanmışlardır. Ancak kardeşi tarafından açılan davanın üzerinden uzun yıllar geçmiş olması ve baba Hasan Cansız’a vasi, yasal danışman atanmasının zorunlu hale gelmesinin ardından müvekkil tarafından babası hakkında vesayet davası açılmıştır. Açılan davada vasi atanmasını gerektirecek sebepler anlatılırken, babanın ve ailenin itibarını zedeleyecek ifadelerden özenle kaçınılmıştır."



YASAL YOLLARA BAŞVURACAĞIZ



Müvekkiline karşı açılan davada, iddia ve savunma hakkını oldukça aşacak, müvekkili ve ailesinin itibarını zedeleyici, hakaret boyutuna varan asılsız ithamların ileri sürüldüğünü vurgulayan Avukat Can, "Bu ifadelerin kullanılmasına Hasan Cansız’ın talimat ve onayının olması halinde kendisine karşı; talimat ve onayının olmaması halinde ise ifadeleri kullanan vekillerine karşı gerekli yasal yollara başvuracağız" dedi.



Karşı davanın, müvekkilini sindirmeye ve itibarsızlaştırmaya yönelik misilleme amaçlı açılan bir dava olduğunu ileri süren Gülen Dokuzoğlu Can, "Müvekkilimin vesayet altına alınmasını gerektirecek hiçbir sebep bulunmamaktadır. Vasi adayı olarak gösterilen müvekkilin eşi Deniz Cansız da mahkemede eşinin ailesine bağlı, düzenli bir aile hayatı olduğunu, alkol bağımlısı olmadığını, vasi atanmasını gerektirecek husus olmadığını açıkça belirtmiştir" diye konuştu.



’MİRASINA KONMA İDDİASI ASILSIZ’



Haluk Cansız ve kardeşinin evlilik dışı doğmuş olduklarını da belirten Gülen Dokuzoğlu Can, "Müvekkil ve kardeşinin, babaları ölmeden mirasa konmak için vesayet davası açtığı yönündeki ağır ithamlar ne yazık ki basına yansımıştır. Mirasa konmak için vesayet davası açıldığı iddiası hukuken yersiz ve gerçekleşmesi mümkün olmayan iddiadır. Çünkü bir kişinin vasi olarak atanması o kişiye kısıtlının, mal varlığı üzerinde tasarruf yetkisi vermez, bu tasarruflar sadece vasi izin davası sonrasında hakim tarafından verilecek izinle yapılabilir" dedi.



’EVLİLİK DIŞI DOĞMASININ DAVAYLA İLİŞKİSİ YOK’



Haluk Cansız’ın evlilik dışı dünyaya gelmiş olduğuna dair ifadelerin vesayet davasıyla ilgisi olmadığını da belirten Can, "Tamamen müvekkili ve kardeşini itibarsızlaştırmaya yönelik ifadelerdir. Böyle bir durum müvekkilin kusurundan kaynaklanmadığı gibi bilakis babanın yaşam tarzının bir göstergesidir" dedi.



’BABA İLE İLETİŞİMİ ENGELLENDİ’ İDDİASI



Haluk Cansız ve kardeşinin çok uzun yıllar Kom Tekstil’de üst düzey yöneticilik yaptıklarını ve şirketin bu günlere gelmesinde büyük emek harcadıklarını ifade eden avukat Gülen Dokuzoğlu Can, şunları kaydetti;



"Ancak daha sonra baba Hasan Cansız 80 yaşında kendisinden 40 yaş küçük bir kadınla evlenmiş, 82 yaşından sonra tekrar çocuk sahibi olmuştur. Müvekkil ise 60 yaşından sonra kardeş sahibi olmuştur. Sonraki süreçte de ne yazık ki müvekkilin ve ailesinin Hasan Cansız ile iletişime geçmesi bir şekilde engellenmiş, gelinen son süreçte de Hasan Cansız’ın gerek şahsi işlerinin gerekse de şirketlerinin yönetiminin fiilen kendisi tarafından yapılmıyor olması, şahsi malvarlığının büyük bir bölümünün bağış ve satış yoluyla elden çıkarılmış olması gerçeği karşısında müvekkil babasına vasi atanması veya yasal danışman tayin edilmesi amacıyla bu davayı açmak zorunda kalmıştır."

