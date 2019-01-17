Kolunu kopardılar ailesini suçladılar: Kıymada büyük parada çocuk
‘Süleymancı’lara ait yurtta kalan 12 yaşındaki Nurettin Ekşi’nin kıyma makinesinde kolunun kopmasına dair tazminat davasında sanıkların avukatı, tazminat miktarına vicdanları sızlatan bir gerekçeyle itiraz etti: “Çocuk yaştaki davacının çalışmayacak ve gelir elde edemeyecek yaşta olmasını gözardı etmek suretiyle 12 yaşından başlamak üzere tazminat hesabı yapılmıştır. Oysa hukukumuzdaki çalışma yaşı 18’dir”
Kütahya’da Nurettin Ekşi, 22 Ağustos 2015’te Özel İkizhöyük Orta Öğretim Erkek Öğrenci Yurdu’nda kalan ağabeyi 15 yaşındaki Serkan’ı ziyaret ettiği sırada yurt müdürü Mehmet Kalkan iki kardeşi mutfağa göndermişti. Nurettin Ekşi’nin kıyma makinesine kaptırdığı kolu, dirseğinden kopmuş, iki kardeşe gerçek dışı ifade vermeleri için baskı yapılmıştı. Kütahya 3’üncü Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davada aşçı Bünyamin Dağ’a verilen 18 ay 20 gün hapis cezası Dağ’ın iyi hali ve mahkemenin olumlu kanaati nedeniyle ertelendi. Nurettin’i mutfağa göndererek, et kıymasını isteyen müdür Kalkan ise beraat etti. Ekşi ailesinin Kütahya 1. Asliye Ceza Mahkemesi’nde açtığı tazminat davasında ise bilirkişi 457 bin 329 TL maddi tazminat hesapladı.
KUSURLU BULDULAR
Kalkan ve Dağ’ın avukatı, miktara itiraz etti. Savunmada, baba Ahmet ve anne Muhterem ile ağabey Serkan’ın ihmali davranışları olduğu, aile hukukundan kaynaklı yükümlülüklerini yerine getirmedikleri iddia edildi. Savunmada, “Serkan’ın ziyarete gelen kardeşini kıyma çekme işine müdahale etmeyip rıza göstermesinde kusuru olduğu” ileri sürüldü. Nurettin’in de kusurlu olduğu savunularak, “Ziyaret için gittiği yurtta abisini ziyaret yerine kıyma makinesinin başına geçmeyi tercih eden Nurettin’in kusurunu yok saymak hakkaniyete aykırıdır” denildi. Bilirkişi raporunda, Nurettin’in 12 yaşında olmasından ötürü asgari ücret üzerinden hesaplama yapılmasına itiraz edilerek, “Çocuk yaştaki davacının çalışmayacak ve gelir elde edemeyecek yaşta olmasını gözardı etmek suretiyle 12 yaşından başlamak üzere tazminat hesabı yapılmıştır. Oysa hukukumuzdaki çalışma yaşı 18’dir” denildi.
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