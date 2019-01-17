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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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İSMAİL SAYMAZ
17.01.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Kolunu kopardılar ailesini suçladılar: Kıymada büyük parada çocuk

İsmail Saymaz
İsmail Saymaz
isaymaz@hurriyet.com.tr
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İsmail Saymaz
İsmail Saymaz
isaymaz@hurriyet.com.tr
Kolunu kopardılar ailesini suçladılar: Kıymada büyük parada çocuk

‘Süleymancı’lara ait yurtta kalan 12 yaşındaki Nurettin Ekşi’nin kıyma makinesinde kolunun kopmasına dair tazminat davasında sanıkların avukatı, tazminat miktarına vicdanları sızlatan bir gerekçeyle itiraz etti: “Çocuk yaştaki davacının çalışmayacak ve gelir elde edemeyecek yaşta olmasını gözardı etmek suretiyle 12 yaşından başlamak üzere tazminat hesabı yapılmıştır. Oysa hukukumuzdaki çalışma yaşı 18’dir”

Kütahya’da Nurettin Ekşi, 22 Ağustos 2015’te Özel İkizhöyük Orta Öğretim Erkek Öğrenci Yurdu’nda kalan ağabeyi 15 yaşındaki Serkan’ı ziyaret ettiği sırada yurt müdürü Mehmet Kalkan iki kardeşi mutfağa göndermişti. Nurettin Ekşi’nin kıyma makinesine kaptırdığı kolu, dirseğinden kopmuş, iki kardeşe gerçek dışı ifade vermeleri için baskı yapılmıştı. Kütahya 3’üncü Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davada aşçı Bünyamin Dağ’a verilen 18 ay 20 gün hapis cezası Dağ’ın iyi hali ve mahkemenin olumlu kanaati nedeniyle ertelendi. Nurettin’i mutfağa göndererek, et kıymasını isteyen müdür Kalkan ise beraat etti. Ekşi ailesinin Kütahya 1. Asliye Ceza Mahkemesi’nde açtığı tazminat davasında ise bilirkişi 457 bin 329 TL maddi tazminat hesapladı.

Kolunu kopardılar ailesini suçladılar: Kıymada büyük parada çocuk

KUSURLU BULDULAR

Kalkan ve Dağ’ın avukatı, miktara itiraz etti. Savunmada, baba Ahmet ve anne Muhterem ile ağabey Serkan’ın ihmali davranışları olduğu, aile hukukundan kaynaklı yükümlülüklerini yerine getirmedikleri iddia edildi. Savunmada, “Serkan’ın ziyarete gelen kardeşini kıyma çekme işine müdahale etmeyip rıza göstermesinde kusuru olduğu” ileri sürüldü. Nurettin’in de kusurlu olduğu savunularak, “Ziyaret için gittiği yurtta abisini ziyaret yerine kıyma makinesinin başına geçmeyi tercih eden Nurettin’in kusurunu yok saymak hakkaniyete aykırıdır” denildi. Bilirkişi raporunda, Nurettin’in 12 yaşında olmasından ötürü asgari ücret üzerinden hesaplama yapılmasına itiraz edilerek, “Çocuk yaştaki davacının çalışmayacak ve gelir elde edemeyecek yaşta olmasını gözardı etmek suretiyle 12 yaşından başlamak üzere tazminat hesabı yapılmıştır. Oysa hukukumuzdaki çalışma yaşı 18’dir” denildi.

İsmail Saymaz
İsmail Saymaz
isaymaz@hurriyet.com.tr
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