'Kolumdan tutup fırlattı araçtan düştüm, tekmeledi'

İstinye’den Atatürk Havalimanı’na gitmek için dün Uber aracıyla seyahat eden Birgül Ekinci’nin, sürücü tarafından darp edildi. Ekinci’yi darp ettiği öne sürülen şoför M.Ü., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

'ÇILGINA DÖNDÜM, POLİSİ ÇAĞIRACAĞIMI SÖYLEDİM'

Birgül Ekinci o gün yaşadıklarını Hürriyet’e anlattı: “Kızım eğitim için yurtdışına gidecekti. İstinye’de evimize Uber araç çağırdım. Normalde de Atatürk Havalimanı’na giderken Uber araç çağırırım. Genellikle 90 ile 120 lira arası bir fiyat tutar. O gün de fiyatta 100 lira gibi bir ücret görünüyordu. Araca bindim ve yola çıktık. Mesafe ne kadar sürecek diye ve trafik durumuna bakmak için tekrar Uber sistemine girdim. Burada ücretin 220 lira olduğunu gördüm. Çok şaşırdım. Şoförden aracı durdurmasını istedim ve sistemi kapatmasını söyledim. Şoför de bana ‘yola çıktıklarını, seyahati iptal edemeyeceğini’ söyledi. Sisteme eşimin kredi kartı kayıtlı, para oradan kesiliyor. Şoför bana ‘Ben sizi indirsem de para eşinizin kartından kesilecek’ dedi. Ben çılgına döndüm. Polis çağıracağımı söyledim. Ben hem kendime kesilen cezayı kabul ettiğimi, hem de 220 lira vereceğimi söyledim. Ancak aracı şikayet edecektim.

YERDE ÜZERİME BASTI

Polisi aradım, bulunduğumuz noktayı söyledim. Bu arada araç şoförü de sorumlu olduğu kişiyi aradı. Bana sert konuşmaya başladı. Havalimanı bağlantı yoluna girdiğimizde aracı sağa çekti. Şoför de polisi arayarak benden şikayetçi oldu. Konuşmalarını duydum, gerçekte polisi aradı mı bilmiyorum. Yolda durduğumuz sırada kızım uçağa geç kalmasın diye taksi durdurduk. Kızım arabadan indi, ben inmedim. Şoföre ‘Ben inmeyeceğim, polis gelene kadar burada bekleyeceğim’ dedim. Kızım da taksiye binmeye hazırlanıyordu. Bu sırada Uber şoförü yanıma geldi, beni kolumdan tutup araçtan fırlattı. Ben yere düşüp yüzümü demir bariyerlere vurdum. Yerdeyken beni tekmeledi, üzerime bastı. Göğsüme tekme attı, ayağının izi çıktı. Yüzüm demire çarptığı için burnum kırıldı. Dudağım patladı, yüzüm kanlar içerisinde kaldı. Ben yerde kendime gelemeden Uber şoförü oradan kaçtı. Polis geldiğinde kızımı uçağa yetiştirdi. Beni de hastaneye götürdü. Darp raporu alıp, şikayetçi oldum.

'SADECE BENİM KONUŞMAM YAYINLANMIŞ'

Kimse o mesafeye 220 lira para vermez. Ayrıca Uber, sadece benim konuşmamı yayınlamış. Beni darp ettiği andaki görüntüleri yayınlamamış. Polis beklerken beni durdurup araçtan attı ve darp etti. Kızım uçağa binmek istemedi. Gittiğinde beni aradı, hala şoku atlamamış. Uber daha sonra sistemden bana 220 lira parayı geri göndermiş. Yaşadıklarımdan sonra bunun bir anlamı yok. Uber şoförü hakkında şikayetçi oldum.”

UBER'DEN GÖRÜNTÜLER İÇİN AÇIKLAMA

Görüntülerin ortaya çıkmasından sonra Uber'den açıklama gelmişti. Açıklamada, "Bahsi geçen davranış Uber uygulamasında kesinlikle kabul edilemez ve kimsenin başına gelmemesi gereken bir olaydır. Soruşturmalarına destek olmak için yerel emniyet birimleri ile yakinen çalışmaktayız” denildi. Yapılan açıklama şöyle: "Konuyla ilgili araştırmalarımız tamamlanana kadar sürücü ortağının Uber sistemine erişimi engellenmiştir. Bahsi geçen davranışlar Uber Topluluk Kuralları'na aykırıdır. Yolcularımızın ve sürücü ortaklarımızın güvenliği bizim en büyük önceliğimizdir. Herhangi bir olay olduğunda yerel emniyet birimleri ile birlikte çalışarak araştırmalarına destek vermekteyiz. Uber'in Acil Destek Ekibi dünya genelinde yaşanabilecek olayları veya kazaları takip ederek hemen dönüş sağlamaktadır. Uber konuyu hassasiyetle takip etmekte ve konunun aydınlatılması için araştırmalarına destek olmak üzere yerel emniyet birimleriyle çalışmaktadır."

İhlas Haber Ajansı, olaya ilişkin dün araç içi görüntüleri geçti. Görüntüler saldırı öncesi yaşanan ücret tartışmasını içeriyor. Ancak görüntülerde saldırı anı yer almıyor.