Kolombiyalı ve Perulu çeteye şok baskın!
İstanbul'da, bankadan 117 bin TL çeken M.D.'yi takip ederek, akaryakıt istasyonunda aracının lastiğini patlatıp soymaya çalışan Kolombiyalı Harol O.P., çetenin kadın üyesi Kolombiyalı Ana M.G. ve Perulu Daniel A.M.R. gözaltına alındı.
İstanbul'da esnaf olan M.D., 16 Kasım 2018 günü bankadan 117 bin TL çekerek bankadan ayrıldı. Aracına yakıt almak için akaryakıt istasyonuna girdi. Akaryakıt aldıktan sonra yola devam eden M.D, kendisini bir aracın takip ettiğini farketti. Arka lastiğindeki havanın azaldığını da gören M.D, hemen aracını Maltepe Gülsuyu Polis Merkezinin bulunduğu sokağa çekerek polisi aradı. M.D, polise, "Üzerimde yüklü miktarda para var ve bir araç beni takip ediyor. Aracımın lastiğinin havasıda bitmek üzere” dedi.
M.D'nin aramasından kısa süre sonra polis ekipleri yanına gitti. Kendisini takip eden aracın plakasını verdi. Polis sokak başında bekleyen araca yöneldiğinde, aracın yakınında bekleyen 1'i kadın 2 kişi hızlı adımlarla plakası verilen araca bindi. 2 kişinin araca binmesiyle birlikte araç hızla hareket etti. Polis kovalamaca ile aracı durdurdu.
Aracın içinde yakalanan 3 kişinin yabancı uyruklu oldukları anlaşıldı. Kolombiyalı Harol O.P.,(48) çetenin kadın üyesi Kolombiyalı Ana M.G(28) ve Perulu Daniel A.M.R(39) gözaltına alındı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, çete üyelerinin M.D.'yi bankadan çıktıktan sonra takip ettiklerini belirledi. Kamera incelemesinde, çete üyelerinden birinin, M.D.'nin aracına yakıt aldığı sırada, aracına yanaşarak aracın lastiğini demir çubukla deldiği tespit edildi.
Çetenin lastiğin havasının inmesinin ardından harekete geçerek M.D.'yi soyacakları belirlendi. Emniyette sorgulanan 3 kişi, sevk edildikleri adliyede adli kontrolle serbest kaldı.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle