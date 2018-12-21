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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Enver ALAS - İSTANBUL (DHA)
21.12.2018 - 13:26, Son Güncelleme:

Kolombiyalı dansçılar 12 gündür Atatürk Havalimanı'nda mahsur

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Otellerde dans gösterileri yaparak para kazanmak üzere Temmuz ayında Antalya'ya gelen Kolombiyalı bir dans grubunun üyeleri, 12 gündür Atatürk Havalimanı'nda yaşıyor. Ülkelerine dönmek için kişi başı 7 bin lirayı bulan uçak biletlerini alacak parası olmayan grup, terminalde mahsur kaldı.

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  • Kolombiyalı dansçılar dönecek paraları olmayınca Atatürk Havalimanında mahsur kaldı
  • Kolombiyalı dansçılar dönecek paraları olmayınca Atatürk Havalimanında mahsur kaldı
  • Kolombiyalı dansçılar dönecek paraları olmayınca Atatürk Havalimanında mahsur kaldı
  • Kolombiyalı dansçılar dönecek paraları olmayınca Atatürk Havalimanında mahsur kaldı
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Kadın ve erkek 12 kişiden oluşan ve kendilerine 'salsa show' adını veren Kolombiyalı dans grubu, bir turizm acentasıyla anlaşarak çeşitli otellerde animasyon yapmak üzere 6 ay önce Antalya'ya geldi. Yaz sezonu boyunca Manavgat ve Side gibi turistik merkezlerdeki otellerde latin dansları gösterisi yapan grup, kış sezonu için çalıştıkları işyeriyle anlaşmazlığa düşünce ayrıldılar.

Geçen ay grup üyelerinden 2'si Kolombiya'ya, 2'si Mısır'a, 1'i de İspanya'ya kendi imkanlarıyla döndü. Ancak geri kalan 7 kişi ise ülkelerine geri dönüş için uçak parası bulamadı. Antalya'dan İstanbul'a gelen grup, Atatürk Havalimanı'nda bekleyişe geçti.

"ÜLKELERİNE DÖNEBİLMEK UMUDUYLA BEKLİYORLAR"

12 gündür dış hatlar terminalinde yaşayan dansçılar, bir yandan uçabilmek için çare arıyor; bir yandan da zor şartlar altında günlerini geçiriyor. Karton kutular ve bankların üzerinde yatıp kalkan dansçılara havalimanı çalışanları sahip çıktı. Yiyecek ve içecek ihtiyaçları personel tarafından karşılanıyor.

KOLOMBİYA BÜYÜKELÇİLİĞİ'NDEN SONUÇ ÇIKMADI

Dansçıların, Kolombiya'nın Türkiye Büyükelçiliği'ne yaptıkları başvurunun da sonuçsuz kaldığı öğrenildi. Kolombiyalı grubun yaşadığı dramdan haberdar olan Türkiye'de bulunan bazı Kolombiyalılar ile dansçıların aileleri de bilet parasını bulmak için harekete geçti.

İstanbul'dan başkent Bogota'ya hem direkt hem de aktarmalı uçuş bulunurken, bir kişi için bilet fiyatı ise 7 bin civarında.

Öte yandan dansçıların konuya ilişkin haber yapan basın mensuplarına görüntü vermek ve açıklama yapmaktan çekinmeleri de dikkat çekti.

Kolombiyalı dansçılar 12 gündür Atatürk Havalimanında mahsur

 

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