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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ersan SAN-Müslim SARIYAR/İSTANBUL,(DHA)
21.06.2019 - 21:26, Son Güncelleme:

Kolları ve bacakları bağlı 6 kişi bulunmuştu... Sır perdesi aralandı

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Kolları ve bacakları bağlı 6 kişi bulunmuştu... Sır perdesi aralandı

ESENYURT’ta ihbar üzerine bir eve giren polis, kolları ve bacakları bağlanmış Pakistan uyruklu 6 kişiyi kurtardı. Polis, olayın rehin alma olayı olduğunu tespit ederken, apartmanın arka kapısından kaçarak izlerini kaybettiren yine Pakistan uyruklu olan 7 şüpheliyi gözaltına aldı.

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  • Esenyurtta hareketli dakikalar
  • Esenyurtta hareketli dakikalar
  • Esenyurtta hareketli dakikalar
  • Esenyurtta hareketli dakikalar
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Örnek Mahallesi, 1550 Sokak’ta bir binanın bodrum katından sesler geldiğini duyanlar, durumu polise bildirdi. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Koçbaşı ile kapıyı kırarak içeriye giren polis ekipleri, kolları ve bacakları bağlanmış 6 kişiyle karşılaştı. Pakistan uyruklu oldukları belirlenen 6 kişi, kurtarılarak emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Esenyurt’ta kolları ve bacakları bağlanmış 6 kişi kurtarıldı
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7 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Emniyet yetkililerden alınan bilgiye göre, Pakistan uyruklu 6 kişinin, 5-6 kişi tarafından rehin alındığı, polisin geldiğini anlayan şüphelilerin apartmanın arka kapısından kaçarak uzaklaştıkları belirlendi. Evde yapılan aramada, satır, bıçak ve kurusıkı olduğu değerlendirilen tabanca bulundu. Polis ekipleri, kaçarak izlerini kaybettiren şüphelileri yakalamak için operasyonlar yaptı. Operasyonlar sonucunda yine Pakistan uyruklu olan 7 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin Esneyurt İlçe Asayiş Büro Amirliği’ndeki işlemleri sürüyor.

Esenyurtta hareketli dakikalar Kolları ve bacakları bağlanmış 6 kişi kurtarıldı…
Esenyurt'ta hareketli dakikalar! Kolları ve bacakları bağlanmış 6 kişi kurtarıldı…

 

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