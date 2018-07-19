Kolesterol bozuklukları nedir?
Kolesterol bozuklukları (Dislipidemi/Hiperlipidemi/Hiperkolesterolemi); lipoprotein adı verilen vücudumuzdaki yağ ve protein karışımı biyolojik bileşenlerin sayısal fazlalığı ya da eksikliği ile işlevsel bozukluklarını tanımlayan bir kavramdır.
Muayene bulguları tamamen normal olabileceği gibi, deri, göz, kalp damar sistemive mide barsak sistem bulguları eşlik edebilir. Özellikle ailesel kolesterol yüksekliği vakalarında sistemik bulgular görülebilir. Kalp damar hastalıkları, inme ve periferik arter hastalığı (atardamar tıkanıklığı) gibi hastalıklara neden olabilir. Ayrıca trigliserid adı verilen kolesterol düzeylerinin 1000 mg/dl’den büyük olduğu durumlarda akut pankreatit denilen ciddi pankreas iltihabı gelişebilir. Yüksek LDL-Kolesterol düzeyleri arkus kornea denilen göz bebeği etrafı ile aşiltendonunda, el bileği, dirsek tendonlarında ve el parmak eklemlerinde ksantom denilen ciltten kabarık sarı renkli kolesterol birikimlerine neden olabilir. Ailevi hiperkolesterolemilerde ayrıca eklemlerin ön ve arka yüzlerinde düz veya hafif kabarık, ağrısız sarımsı kolesterol birikimleri görülebilir.
Ciddi trigliserid yüksekliği bulunan hastalarda ise gövde, sırt, el-ayak, diz ve dirsek bölgelerinde çok sayıda milimetrik deriden kabarık sarımsı lezyonlar görülebilir. Çok ciddi trigiliserid yüksekliklerinde ise alınan kan örneklerinde kanın sıvı kısmı süt görünümünde olabilir ve böyle vakalarda vakalarda ayrıca uyuşma, nefes darlığı ve şuur bulanıklığı gelişebilir.
Tanısı için neler yapılmalıdır?
Öncelikle dislipidemi taraması kime, ne zaman yapılmalıdır? Kolesterol bozuklukları olanların çoğunda herhangi bir şikâyet ve muayene bulgusu olmadığından hastalık gözden kaçabilir. Bu sebeple aşağıdaki klinik durumlara sahip hastalarda dislipidemi taraması mutlaka yapılmalıdır:
Kalp damar hastalığı
Şeker hastalığı
Hipertansiyon
Romatizmal hastalık
Kronik böbrek hastalığı
Sigara kullanımı
Beden kitle indeksi (Vücut ağırlığı/BoyxBoy) 25 kg/m2’den büyük olanlar veya bel çevresi erkeklerde 90cm; kadınlarda 80 cm’den büyük olanlar.
Bilinen bir hastalığı ve şikâyeti olmayan kişilerin ailelerinin erkeklerinde 55yaş, kadınlarında 65 yaşından önce kalp damar hastalığı geçirmiş olanlar varsa veya ailelelerinde çok yüksek kolesterol düzeyleri tesbit edilenler varsa dislipidemi taraması gerekir.
Kanda kolesterol düzeylerini belirlemek için şu tahliller yapılır: Total Kolesterol, Trigliserid, HDL Kolesterol, LDL Kolesterol
Tedavisi için neler yapılmalıdır?
Hekim önerileri ve takibinde:
1-Tıbbi beslenme tedavisi (kolesterol düşürücü diyet)
2-Egzersiz (günde en az 30 dk. orta derecede fiziki aktivite)
3-İdeal kilonun sağlanması
4-Sigara ve alkol tüketiminin bırakılması
5-Tuz tüketiminin 5 gr. altında olması
6-İlaç tedavisi
Tedavisi sonrasında dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir?
Bir yaşam tarzı değişikliği olarak hekim önerilerinin özenle uygulanmaya devam edilmesi ve kontrollerinin düzenli yaptırılması.
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