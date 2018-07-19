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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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19.07.2018 - 15:53, Son Güncelleme:

Kolesterol bozuklukları nedir?

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Kolesterol bozuklukları nedir?

Kolesterol bozuklukları (Dislipidemi/Hiperlipidemi/Hiperkolesterolemi); lipoprotein adı verilen vücudumuzdaki yağ ve protein karışımı biyolojik bileşenlerin sayısal fazlalığı ya da eksikliği ile işlevsel bozukluklarını tanımlayan bir kavramdır.

Muayene bulguları tamamen normal olabileceği gibi, deri, göz, kalp damar sistemive mide barsak sistem bulguları eşlik edebilir. Özellikle ailesel kolesterol yüksekliği vakalarında sistemik bulgular görülebilir. Kalp damar hastalıkları, inme ve periferik arter hastalığı (atardamar tıkanıklığı) gibi hastalıklara neden olabilir. Ayrıca trigliserid adı verilen kolesterol düzeylerinin 1000 mg/dl’den büyük olduğu durumlarda akut pankreatit denilen ciddi pankreas iltihabı gelişebilir. Yüksek LDL-Kolesterol düzeyleri arkus kornea denilen göz bebeği etrafı ile aşiltendonunda, el bileği, dirsek tendonlarında ve el parmak eklemlerinde ksantom denilen ciltten kabarık sarı renkli kolesterol birikimlerine neden olabilir. Ailevi hiperkolesterolemilerde ayrıca eklemlerin ön ve arka yüzlerinde düz veya hafif kabarık, ağrısız sarımsı kolesterol birikimleri görülebilir.

Ciddi trigliserid yüksekliği bulunan hastalarda ise gövde, sırt, el-ayak, diz ve dirsek bölgelerinde çok sayıda milimetrik deriden kabarık sarımsı lezyonlar görülebilir. Çok ciddi trigiliserid yüksekliklerinde ise alınan kan örneklerinde kanın sıvı kısmı süt görünümünde olabilir ve böyle vakalarda vakalarda ayrıca uyuşma, nefes darlığı ve şuur bulanıklığı gelişebilir.

Tanısı için neler yapılmalıdır?

Öncelikle dislipidemi taraması kime, ne zaman yapılmalıdır? Kolesterol bozuklukları olanların çoğunda herhangi bir şikâyet ve muayene bulgusu olmadığından hastalık gözden kaçabilir. Bu sebeple aşağıdaki klinik durumlara sahip hastalarda dislipidemi taraması mutlaka yapılmalıdır:

Kalp damar hastalığı
Şeker hastalığı
Hipertansiyon
Romatizmal hastalık
Kronik böbrek hastalığı
Sigara kullanımı
Beden kitle indeksi (Vücut ağırlığı/BoyxBoy) 25 kg/m2’den büyük olanlar veya bel çevresi erkeklerde 90cm; kadınlarda 80 cm’den büyük olanlar.
Bilinen bir hastalığı ve şikâyeti olmayan kişilerin ailelerinin erkeklerinde 55yaş, kadınlarında 65 yaşından önce kalp damar hastalığı geçirmiş olanlar varsa veya ailelelerinde çok yüksek kolesterol düzeyleri tesbit edilenler varsa dislipidemi taraması gerekir.

Kanda kolesterol düzeylerini belirlemek için şu tahliller yapılır: Total Kolesterol, Trigliserid, HDL Kolesterol, LDL Kolesterol

Tedavisi için neler yapılmalıdır?

Hekim önerileri ve takibinde:

1-Tıbbi beslenme tedavisi (kolesterol düşürücü diyet)

2-Egzersiz (günde en az 30 dk. orta derecede fiziki aktivite)

3-İdeal kilonun sağlanması

4-Sigara ve alkol tüketiminin bırakılması

5-Tuz tüketiminin 5 gr. altında olması

6-İlaç tedavisi

Tedavisi sonrasında dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir?

Bir yaşam tarzı değişikliği olarak hekim önerilerinin özenle uygulanmaya devam edilmesi ve kontrollerinin düzenli yaptırılması.

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