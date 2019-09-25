Kötü koku üzerine 6 bin tane bulunmuştu... Karantina kararı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriKötü koku üzerine 6 bin tane bulunmuştu... Karantina kararı
GeriGündem Kötü koku üzerine 6 bin tane bulunmuştu... Karantina kararı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Mehmet BULDU/İZNİK (Bursa), (DHA)- 
25.09.2019 - 19:17, Son Güncelleme:

Kötü koku üzerine 6 bin tane bulunmuştu... Karantina kararı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

BURSA’nın İznik ilçesindeki mahallede, 4 gün önce, toprağa gömülü halde yaklaşık 6 bin ölü tavuk bulunmasının ardından numune alan ekipler, mahalleyi geçici olarak karantinaya aldı. İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta, "İnsan ve çevre sağlığı açısından herhangi bir tehlike yok. Sadece kanatlı kümes hayvanları için riskli hastalık olduğu için mahalle, geçici olarak karantinaya alındı" dedi.

İznik’e bağlı Bayındır Mahallesi’nde, 21 Eylül’de kötü kokudan rahatsız olan mahallelinin ihbarı üzerine olay yerine gelen belediye ekipleri, toprağa gömülü halde 6 bin tavuk ölüsü buldu. İznik İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri, bölgedeki ölü tavuklardan numune alıp, hayvanları kireçleyerek gömdü. İl Tarım Müdürlüğü ekiplerinin, alınan numunenin laboratuvarda incelenmesinin ardından ’Tavuk vebası’ olduğu tespit edildi. 200 nüfuslu mahalle karantinaya alındı.

Özel kıyafetler giyen İl Tarım Müdürlüğü ve jandarma ekipleri, mahalleye giriş çıkışları kapattı. İl Tarım Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, mahalledeki tavukları itlaf etmek için topladı.

’İNSAN SAĞLIĞI AÇISINDAN TEHLİKE YOK’

İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta, mahallenin karantinaya alınmasına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Usta açıklamasında şunları söyledi:

"Geçtiğimiz günlerde, bir tavuk çiftliğince ölü tavukların boş araziye atılmış ve bölgeye gelen ekipleri, ölü tavukları dezenfekte ederek gömmüştü. Alınan numunelerde hastalığın ’Tavuk vebası’ olduğu tespit edildi. Bu hastalığın insan ve çevre sağlığı açısından herhangi bir tehlikesi yoktur. Sadece kanatlı kümes hayvanları için riskli hastalık olduğu için mahalle, geçici olarak karantinaya alındı."

NE OLMUŞTU?

Bursa'nın İznik ilçesi kırsal Bayındır Mahallesinde, 21 Eylül'de, boş araziden kötü kokular gelmesi üzerine çok sayıda tavuk ölüsü ile karşılaşan vatandaşlar, durumu İznik Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bildirmişti. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, boş bir arazide gömülü ve kuyuya atılmış yaklaşık 6 bin ölü tavuk bulmuş, tavukların kireçle gömülmesinin ardından olayın kaynağıyla ilgili soruşturma başlatılmıştı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber
31 Mart seçimlerinde usulsüzlük iddiasıyla ilgili 37 kişiye FETÖ'den dava
Mahkemede garip tartışma! ‘Uruguay'da nasıl bulacağız'
Okuldaki isyan ettiren görüntüyle ilgili resmi açıklama geldi
İmamın çocuklara izlettiği film aileleri isyan ettirdi