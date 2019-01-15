Kokpitte pilota alkol testi
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM), uçuş personeline alkol tarama testlerine başladı. Havacılık Personeli Alkol ve Psikoaktif Madde Kontrollerine İlişkin 2018 yılı sonunda yayımlanan SHGM iç prosedürü kapsamında, ilk alkol testi Atatürk Havalimanı’nda yapıldı. Testler diğer havalimanlarında da yapılacak.
SHGM’den konuya ilişkin dün yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:
0.2 PROMİLDEN YÜKSEKSE LİSANSI ASKIYA ALINACAK
“Denetimler uçuş görev süresi öncesi, uçuş görev süresince veya uçuş görev süresi sonundan itibaren en geç bir saat içinde yapılacak. Uluslararası ve ulusal mevzuata göre ticari taşıma işletmelerinde görev yapan personelin kandaki alkol düzeyi 0,20 promil ile kısıtlanmış olup bu limitin üzerinde test sonucu tespit edilen uçucu personelin görevine devam etmesi durdurularak, lisansına bağlı hakların kullanımı askıya alınıyor. Mevzuata göre, pozitif test sonuçları ile ilgili belirlenen sürede kan numunesinin verilerek doğrulanması ve yolcu mağduriyeti oluşmaması için en kısa sürede ekip değişimi işlemlerinin gerçekleştirilmesi gerekiyor.”
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