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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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AA
20.12.2018 - 05:48, Son Güncelleme:

Kokoreç almak için durdu canından oldu

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Kokoreç almak için durdu canından oldu

Ankara'da 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Kazada kokoreç almak için otomobilini yol kenarına park eden sürücü, bu sırada kontrolden çıkan minibüsün aracına çarpması sonucu öldü

Satılmış Direk idaresindeki 78 SH 187 plakalı minibüs Babür Caddesi Dr. Sami Ulus Çocuk Hastanesi önünde, seyir halindeki 06 BDZ 426 plakalı otomobil ile park halindeki 06 TIA 85 ve 06 AS 4936 plakalı araçlara çarptı.

Kazada minibüs sürücüsü Direk ile park halinde bulunan 06 TIA 85 plakalı otomobilin şoförü Alaaddin Nigar ve aynı araçta bulunan Songül Kara yaralandı.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin müdahale ettiği yaralılar ambulanslarla Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan Alaaddin Nigar hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

KOKOREÇ ALMAK İÇİN DURDU CANINDAN OLDU

Görgü tanıkları kazada hayatını kaybeden Alaaddin Nigar'ın 06 TIA 85 plakalı otomobiliyle geldiği hastane önünde seyyar kokoreç tezgahından kokoreç almak için durduğunu belirtti.

Yol kenarına park ederek iki paket kokoreç alan Nigar'ın tekrar otomobile bindiğini anlatan görgü tanıkları bu sırada hızla gelen minibüsün önce seyir halindeki bir otomobile sonra da biri Nigar'ın bulunduğu olmak üzere park halindeki iki araca çarptığını kaydetti.

Kazadan dolayı Dr. Sami Ulus Çocuk Hastanesi Babür Caddesi yaklaşık bir saat süreyle trafiğe kapanırken, hurdaya dönen minibüs ile kazaya karışan araçlar çekiciyle olay yerinden kaldırıldı.

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