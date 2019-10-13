Kök hücre bekleyen minik Asya, genetik ikizini arıyor

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriKök hücre bekleyen minik Asya, genetik ikizini arıyor
GeriGündem Kök hücre bekleyen minik Asya, genetik ikizini arıyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Hande NAYMAN/İZMİR (DHA)
Haber Giriş: 13.10.2019 - 12:34, Son Güncelleme:

Kök hücre bekleyen minik Asya, genetik ikizini arıyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kök hücre bekleyen minik Asya, genetik ikizini arıyor

İzmir'de ölümcül bir hastalık olan 'paroksismal nokturnal hemoglobinüri' (PNH) tanısı konulan 5 yaşındaki Asya Soylu, 1,5 yıldır yaşama tutunmak için kök hücre nakli olmayı bekliyor. Genetik ikizini bulmak için yardım çağrısı yapan Asya, "Ben de hayatıma arkadaşlarım gibi devam etmek istiyorum. Okula gitmek, servise binmek istiyorum" dedi. Öte yandan sosyal medya üzerinden birçok kişi Asya için 'Kök hücre bağışçısı ol, hayat kurtar' diyerek çektiği videoları yayınladı.

İlknur ve Ercan Soylu çiftinin kızları Asya Soylu'nun hayatı, 2016 yılında aniden ateşinin yükselmesinin ardından tamamen değişti. Yüksek ateş sebebiyle ailesi tarafından Bodrum'da bulunan özel hastaneye götürülen Asya'nın kan değerlerinin çok düşük olduğunun gözlenmesi üzerine Ege Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

2 yıl boyunca hastalığı araştırılan Asya'ya geçen yıl Haziran ayında genellikle 60 yaş üzeri kişilerde görülen 'paroksismal nokturnal hemoglobinüri' (PNH) tanısı konuldu. Bu süreçten sonra her türlü enfeksiyon riskinden uzak kalması gereken Asya, yaşamını maske takarak sürdürmeye başladı ve doktorlar kök hücre naklinin yapılması gerektiğine karar verdi.

Tam 1,5 yıldır genetik ikizini arayan Asya, "Ben de hayatıma arkadaşlarım gibi devam etmek istiyorum. Okula gitmek, servise binmek istiyorum. Bizim için donör olun. İğneden korkacak bir şey yok. Ben de büyüyünce çocuk cerrahı olmak istiyorum ve çocukları hemen iyileştirmek istiyorum. Arkadaşlarım servise binip havuz topuna gidiyor ama ben gidemiyorum ama yine de bunun için de üzülecek bir şey yok sadece bir tane bir şey" dedi. Öte yandan sosyal medya üzerinden birçok vatandaş, Asya için 'Kök hücre bağışçısı ol, hayat kurtar' diyerek, çektiği videoları paylaştı.

Kök hücre bekleyen minik Asya, genetik ikizini arıyor
'DAMARINIZDAKİ KANLA HAYAT KURTARABİLİRSİNİZ'

Kök hücre bağışıyla ilgili farkındalık oluşturmak gerektiğini ifade eden anne İlknur Soylu, "Asya'nın damarındaki kırmızı kan hücreleri dolaşırken patlıyorlar. Şu an bir ilaç kullanıyoruz ancak tedavi etme özelliği yok. Hastalığının tek çaresi kök hücre nakli olması ve yaklaşık 1,5 yıldır bunu bekliyoruz. Bu süre içerisinde yurt içi ve yurt dışında taramalar yapıldı ancak donör hala bulunamadı. İnsanların bu konuda bilinçli olmasını ve korkmamasını istiyoruz. Çok yanlış bilgilendirmeler var. Damarınızdaki kanla bir insanın hayatını kurtarmak çok basit. Vatandaşlar Kızılay'a gidip bilgi alabilirler, okuyabilirler. Birini kurtarmak insanı vicdanen inanılmaz rahatlatacak bir boyut. Şu anda enerjisi gayet güzel ancak normal bir hayata geçebilmesi, yaşıtları gibi okula gidebilmesi ve okuma yazmayı öğrenebilmesi için kök hücre nakli olması gerekiyor" dedi.

'NASILSA BİRİLERİ YAPAR DEMEYİN'

Sosyal medyada başlatılan video kampanyasına dikkat çeken Soylu, "İnsanlar Asya ve benzeri çocukların haberlerini okuduğunda, gördüğünde 'Nasıl olsa birileri yardım ediyordur' diye düşünüyorlar. Birilerinin gerçekten bunun için mücadele ettiğini gördüklerinde 'Ben de varım' demek için, farkındalık yaratabilmek için sosyal medya üzerinden video kampanyası başlattık. Asya henüz daha 5 yaşında ve tek çaresi nakil olması. Genetik ikizini arıyoruz ve bu milyonda bir olacak bir ihtimal. İnsanlara bunu çağrı şeklinde iletiyoruz; 'Kök hücre bağışçısı olun' diyoruz. Korkmayın, ertelemeyin. 'Nasılsa birileri yapar' demeyin. Bu ameliyat değil, cerrahi bir işlem değil, organ nakli değil. Damarınızdaki kan ile bir insanın hayatını kurtarmak sizin elinizde. Bütün detayları 'kanver.org' sayfasından öğrenebilirsiniz. Bağışçı olmanız için Kızılay'a gidip 3 tüp kan vermeniz yeterli ama en önemlisi olur da bir gün bir hastayla eşleşirseniz asla vazgeçmeyin. Şu an yaklaşık 2 bine yakın çocuk kök hücre nakli bekliyor ve her gün dua ediyor. Umudumuza umut olun ve ertelemeyin" diye konuştu.

Kök hücre bekleyen minik Asya, genetik ikizini arıyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber
Teröristler Suruç ve Akçakale'deki yine sivillere saldırdı!
Bordo bereliler sızdı, terör üssü düştü... 4 günde Resulayn
Sahte fotoğraf kullandılar! İşte gerçek...
MSB duyurdu: 480 terörist etkisiz hale getirildi