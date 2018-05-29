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    Köhne Bizans durmuyor

    ANKARA
    29.05.2018 - 23:34 | Son Güncelleme:

    MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İstanbul’un fethinin yıldönümü dolayısıyla Twitter hesabından paylaşımlarda bulundu. Bahçeli’nin mesajı şöyle:

    “Fetih sıradan askeri bir zafer değildir; akıl, iman, irade, istek, istiklal ve istikbal umudu olmazsa olmaz gerekliliktir. Fetih, yalnızca kılıçla olmaz. Yani kalem yoksa sonuç yoktur. Fetihte yağma yoktur, vahşet yoktur, dehşet yoktur, katliam yoktur.

    BİZANS KALINTILARI...
    Köhne Bizans durmuyor, ama 24 Haziran’da dağılacak, inşallah bir daha da toparlanamayacaktır. Cumhur İttifakı, Bizans komplosuna karşı millet aklını harekete geçiren, millet aklıyla hıyanet ve hücuma sur çeken 565 yıl önceki aşk, ahlak ve adanmışlıktır. Belini doğrultan, iç ve dış destekçileri olan Bizans kalıntıları bir kez daha ezilecekler ve âdeme mahkûm edilecektir. Bugün karşımıza çıkan küresel tuzakların ve tarihi düşmanlıkların dayanağı 1453 yılında İstanbul’un Türkler tarafından fethi ile başlayan süreçle yakından bağlantılıdır. Çare Cumhur İttifakı, çözüm millet aklıdır. Demem odur ki, Cumhur İttifakı millet aklı, geleceğin teminatı.”

    Etiketler: Devlet Bahçeli , MHP , gazetehaberleri , gündem
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