Koğuşta tek başına! Adnan Oktar geçen hafta getirilmiş
Türkiye gündemini sarsan bir operasyonlar zinciri neticesinde birbirinden vahim suçlamalarla tutuklanan Adnan Oktar ve beraberindeki 170 tutuklu sanık yarın ilk kez hakim karşısına çıkmaya hazırlanırken son detaylar da belli oldu. Oktar ve ‘kedicikleri’ bulundukları cezaevlerinden geçtiğimiz hafta İstanbul’a nakledilmiş.
Oktar’ın geçtiğimiz Çarşamba günü Edirne’den Silivri Cezaevi’ne nakledilerek tek başına bir koğuşa konulduğu, civar illerdeki cezaevlerinde kalan sanıkların da peyderpey Silivri Cezaevleri kampüsüne getirildiği ortaya çıktı.
Bu kapsamda en son Cuma günü Kocaeli’deki kadın cezaevinde tutuklu olan ve ‘kedicik’ olarak bilinen sanıklar Silivri’ye getirildi. 30. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek dava öncesi bazı sanıkların da mazeret bildirerek duruşmaya katılmayacaklarına dair dilekçe verdikleri öğrenildi.
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